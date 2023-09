Y Disgynnydd Cyntaf yn Cyflwyno Arwr Newydd, Sharen Julicia: Llofrudd Marwol Hanner Menyw Hanner Peiriant

Mae saethwr looter sydd ar ddod Nexon, Y Disgynnydd Cyntaf, wedi cynhyrchu llawer o hype ymhlith gamers. Wedi'i bweru gan Unreal Engine 5, disgwylir i'r gêm gen nesaf hon gael ei rhyddhau ar gyfer PC, PS5, ac Xbox Series X | S. Yn ddiweddar, dadorchuddiwyd arwr newydd o'r enw Sharen Julicia, gan arddangos ei galluoedd marwol mewn trelar datgelu gameplay.

Mae Sharen Julicia, cymeriad hanner-dynes, hanner-peiriant hynod ddiddorol, yn dod â steil chwarae unigryw i The First Descendant. Mae ei hyfedredd yn gorwedd mewn ymladd yn agos, gan ei gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer chwaraewyr sy'n well ganddynt dactegau ymosodol. Mae Sharen yn defnyddio cuddliw ar gyfer dynesiadau llechwraidd ac encilion cyflym, gan ganiatáu iddi ddod yn agos at ei gelynion heb eu canfod.

Mae un o sgiliau goddefol Sharen, Assassinator, yn ei galluogi i ddelio â difrod cynyddol i elynion nad ydynt yn ei thargedu. Mae'r gallu hwn yn cynyddu ei heffaith angheuol ar faes y gad ymhellach. Yn ogystal, mae gan Sharen ystod o sgiliau gweithredol sy'n gwella ei photensial sarhaus. Mae ei Beam Cutoff yn rhyddhau pwl o belydr trydan sydd nid yn unig yn achosi difrod ond hefyd yn cymhwyso effaith Trydanu i'w thargedau.

Sgil weithredol arall sydd ganddi yw Cuddliw Egnïol, sy'n cuddio ei phresenoldeb nes iddi ryddhau ymosodiad. Mae'r dechneg hon yn sbarduno modd Ambush unwaith y bydd y cuddliw yn dod i ben, gan ychwanegu at ddifrod ei streic nesaf. Yn ogystal, gall Sharen ddefnyddio Shock Nuts, ffrwydron sy'n syfrdanu ei gwrthwynebwyr, a Flash Daggers, sy'n rhyddhau tafluniau lluosog at elynion o fewn ei hystod anelu. Mae'r dagrau hyn yn delio â difrod ffrwydrol ac yn achosi effaith Trydanu.

Mae The First Descendant yn addo cyflwyno gameplay gwefreiddiol a brwydrau dwys, ac mae Sharen Julicia yn ychwanegu agwedd gyffrous arall i'r gêm. Gall chwaraewyr ragweld profiad llawn cyffro gyda'r llofrudd hanner-dynes, hanner-peiriant angheuol hwn. Cadwch lygad am luniau gameplay newydd unigryw, gan y bydd IGN yn datgelu mwy o fanylion am Y Disgynnydd Cyntaf yn fuan.

Diffiniadau:

- Saethwr Looter: Is-genre o gemau fideo sy'n cyfuno elfennau o ysbeilio a saethu, lle mae chwaraewyr yn casglu arfau, bwledi ac offer wrth ymladd.

- Unreal Engine 5: Peiriant datblygu gêm o'r radd flaenaf a grëwyd gan Epic Games.

- Effaith trydanu: mecanig gêm sy'n achosi difrod ychwanegol neu effeithiau statws ar dargedau sy'n cael eu taro gan ymosodiad trydan.

Ffynonellau:

– Ryan McCaffrey, golygydd gweithredol rhagolygon IGN a gwesteiwr sioe Xbox a chyfweliad.