Barbie: Y Nwyddau Ffilm Na Allwch Chi Ymwrthod

Mae ffilm Barbie Greta Gerwig wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gan swyno cynulleidfaoedd o bob oed gyda’i harchwiliad o fenyweidd-dra a phwysau perffeithrwydd. Os ydych chi'n hoff o'r ffilm, byddwch wrth eich bodd yn gwybod bod amrywiaeth o nwyddau ar thema Barbie ar gael i'w prynu. O draciau sain a dillad i ddoliau casgladwy ac ategolion gemau, mae rhywbeth at ddant pawb.

Gallwch brynu copi digidol o'r ffilm neu archebu'r ddisg gorfforol ymlaen llaw. Mae rhentu'r ffilm yn costio $24.99, tra bod prynu'r ffilm yn costio $29.99. Mae'n werth nodi bod y ffilm yn gymwys i Movies Anywhere, sy'n eich galluogi i'w gwylio ar unrhyw lwyfan sy'n cymryd rhan.

Os ydych chi'n bwriadu ychwanegu at eich casgliad Barbie, gallwch chi archebu'r ffilm Barbie ymlaen llaw ar 4K UHD Blu-ray. Nid yw'r dyddiad rhyddhau wedi'i benderfynu eto, ond fel arfer bydd ffilmiau fformat corfforol ar gael o fewn ychydig wythnosau i'r fersiwn ddigidol.

Gall cefnogwyr cymeriad Ryan Gosling, Ken, lawenhau gyda rhyddhau'r Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Gall y ddol hon, sy'n gwisgo ei fest ymyl ddu eiconig a'i chot ffwr ffug, fod yn eiddo i chi am $75. Mae hyd yn oed yn dod mewn pecyn ffilm Barbie casgladwy. Y dyddiad rhyddhau ar gyfer yr eitem hon yw 31 Ionawr, 2024.

Mae albwm Barbie, sy'n cynnwys traciau gan Ryan Gosling, Lizzo, a mwy, ar gael ar feinyl. Gallwch ddewis rhwng finyl pinc neu finyl clir llaethog Amazon Exclusive, y ddau ohonynt ar werth ar hyn o bryd.

Ar gyfer selogion gemau, mae yna reolwyr thema Barbie ar gael. Gallwch ddewis rheolydd Xbox Deep Pink neu reolwr Nova Pink PS5 i ychwanegu ychydig o hud Barbie i'ch gosodiadau gemau.

Os ydych chi eisiau dangos eich Ken-ergy, gallwch chi archebu'r hwdi 'I Am Kenough' gan Mattel. Wedi'i wneud o ddeunydd clyd, mae'r hwdi hwn yn rhedeg am $60 ac yn cludo ar neu cyn Hydref 10. Mae Mattel hefyd yn cynnig eitemau dillad eraill 'I Am Kenough', gan gynnwys hetiau a hwdis.

I'r rhai sydd am addurno eu gofod byw, mae gan Mattel amrywiaeth o brintiau cynfas ar thema ffilm Barbie ar gael. Mae'r printiau hyn, sy'n costio $40 yr un, yn caniatáu ichi arddangos eich cariad at Barbie.

Gyda chymaint o opsiynau i ddewis ohonynt, gall cefnogwyr Barbie ymgolli'n llwyr ym myd y ffilm. Boed hynny trwy nwyddau casgladwy, ffasiwn, neu addurniadau, nid oes prinder ffyrdd i ddathlu Barbie: The Movie.

Ffynhonnell: IGN - Hannah Hoolihan (awdur llawrydd)