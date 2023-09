Blwyddyn Dechnegol yn Dechrau gyda Digwyddiad Apple a Chynhadledd Dreamforce

Mae ail wythnos mis Medi yn nodi dechrau blwyddyn dechnoleg newydd, gyda digwyddiadau mawr fel digwyddiad iPhone Apple a chynhadledd Dreamforce Salesforce yn gosod y naws ar gyfer y diwydiant. Mae'r digwyddiadau hyn hefyd yn arwydd o ddechrau'r tymor cynadleddau technoleg, gyda sioeau wedi'u trefnu ar gyfer Meta Platforms, Microsoft, ac Oracle.

Un digwyddiad y mae disgwyl mawr amdano yw cynnig cyhoeddus cychwynnol Arm Holdings, y disgwylir iddo brisio'r dylunydd sglodion ar $50 biliwn i $54.5 biliwn. Gallai'r IPO hwn, ynghyd â'r cynnig cyhoeddus arfaethedig ar gyfer cychwyn cyflenwi Instacart, adfywio'r farchnad IPO dechnoleg segur. Mae'r polion yn uchel eleni, gan fod brwydrau cyfreithiol, amodau macro-economaidd, y rhyfel masnach â Tsieina, a heriau rheoleiddio wedi codi pryderon.

Mae digwyddiadau'r wythnos yn amlygu'r cyfleoedd a'r problemau yn y diwydiant technoleg. Mae Arm's IPO yn arddangos cryfder technoleg ac AI, tra bod achos Google-DoJ yn codi pryderon am y pŵer a ddefnyddir gan rai cwmnïau. Mae'r Adran Gyfiawnder yn dadlau bod Google wedi trosoledd anghyfreithlon cytundebau gyda gwneuthurwyr ffôn a phorwyr rhyngrwyd i fonopoleiddio'r farchnad peiriannau chwilio.

Yn y cyfamser, mae panel Senedd yn ymgynnull i drafod defnydd cyfrifol o AI, ac mae deddfwriaeth ddeubleidiol yn cael ei llunio i reoleiddio AI. Nid yw hyd yn oed cewri technoleg fel Apple a Salesforce yn imiwn i heriau, gydag Apple yn wynebu materion refeniw a gwerthiant a Salesforce yn ystyried adleoli Dreamforce oherwydd pryderon am ddefnyddio cyffuriau a digartrefedd yn San Francisco.

Y prif bryder sydd ar y gorwel ynghylch y dirwedd dechnoleg yw AI. Mae natur drws caeedig trafodaethau a'r potensial i chwaraewyr blaenllaw yn y diwydiant ddal rheoleiddiol yn codi cwestiynau ynghylch tegwch rheoliadau. Fodd bynnag, mae cyfranogiad yr Adran Gyfiawnder yn ychwanegu difrifoldeb at y mater.

Ar y cyfan, mae'r wythnos dechnoleg lawn hon yn gosod y llwyfan ar gyfer y diwydiant technoleg yn y flwyddyn i ddod, gyda chymysgedd o gyfleoedd, heriau a phryderon rheoleiddiol.

