Dying Light 2 yn Cyflwyno Pwyntiau DL Arian Premiwm ar gyfer Pryniannau Mewn Gêm

Yn y diweddariad mwyaf diweddar i Dying Light 2, mae'r dilyniant hynod ddisgwyliedig i'r gêm boblogaidd Dying Light, arian cyfred premiwm newydd yn y gêm o'r enw DL Points wedi'i gyflwyno. Gall chwaraewyr nawr ddefnyddio'r pwyntiau hyn i brynu bwndeli croen heb orfod gadael y gêm.

Er bod y Dying Light gwreiddiol hefyd yn cynnwys microtransactions, fe'u cynhaliwyd trwy flaenau siopau penodol perchnogion y platfform, fel Sony neu Valve. Mae Techland, datblygwr Dying Light 2, wedi datgan bod defnyddio DL Points fel yr arian unigryw ar gyfer pryniannau yn y gêm “yn gwneud ein bywydau yn haws.” Mae'r symudiad hwn hefyd yn dileu'r angen i greu bwndeli ar wahân ar gyfer y storfeydd platfform.

Ar hyn o bryd, mae gan chwaraewyr yr opsiwn i wario arian byd go iawn i gaffael bwndeli DL Point o'r siopau PlayStation ac Xbox. Fodd bynnag, mae Techland wedi cyhoeddi, unwaith y bydd DL Points wedi'u gweithredu'n llawn, bydd y bwndeli yn cael eu tynnu o'r PlayStation Store.

Mae cwestiynau wedi’u codi ynghylch amseriad y cyflwyniad hwn o DL Points a’r caffaeliad stoc mwyafrifol diweddar o Techland gan y cawr technoleg Tencent. Mae Techland wedi egluro nad yw'r ddau ddigwyddiad yn gysylltiedig a bod gweithredu DL Points wedi'i ohirio oherwydd yr amser cynhyrchu gofynnol.

Gyda DL Points, mae gan chwaraewyr bellach ffordd gyfleus a di-dor o wneud pryniannau yn y gêm heb orfod gadael byd trochi Dying Light 2. Mae'r system arian premiwm newydd hon yn cynnig cyfle i chwaraewyr gaffael bwndeli croen am bris gwell, gan wella eu profiad hapchwarae cyffredinol.

