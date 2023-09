Evie Networks yn Ehangu Partneriaeth gyda Dan Murphy i Osod Mwy o Orsafoedd Gwefru Cerbydau Trydan

Mae Evie Networks, cwmni sy'n arbenigo mewn gwefrwyr cerbydau trydan cyhoeddus, wedi cyhoeddi partneriaeth estynedig gyda Dan Murphy's i osod gorsafoedd gwefru ychwanegol yn lleoliadau eu siopau. Eisoes, mae pum gorsaf wefru wedi'u gosod yn siopau Dan Murphy ar draws Awstralia, gyda chweched gorsaf ar y gweill ar gyfer Broadmeadows, Victoria.

Mae'r bartneriaeth hon yn gam cadarnhaol tuag at wella hygyrchedd i seilwaith gwefru cerbydau trydan. Trwy ehangu'r rhwydwaith o orsafoedd gwefru yn siopau Dan Murphy, bydd gan fwy o berchnogion cerbydau trydan fynediad cyfleus i gyfleusterau gwefru wrth siopa neu redeg negeseuon. Mae hefyd yn cyd-fynd â'r galw cynyddol am opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy.

Honnir bod Twitter yn Cysgodi'r New York Times, Prif Hysbysebwr

Mewn symudiad syfrdanol, dywedir bod Twitter, a elwir bellach yn X, wedi cysgodi The New York Times, gan atal defnyddwyr rhag gweld trydariadau sy'n cysylltu â chynnwys y papur newydd. Mae'r weithred hon yn arbennig o eironig oherwydd bod The New York Times yn un o brif hysbysebwyr X ac mae wedi bod yn cynnal ymgyrchoedd hyrwyddo ar gyfer ei safle chwaraeon, The Athletic.

Gostyngodd ymgysylltiad ar drydariadau yn cysylltu â gwefan The New York Times yn sylweddol ddiwedd mis Gorffennaf a pharhaodd i ostwng trwy gydol mis Awst. Gwelwyd y gostyngiad hwn trwy gymharu ymgysylltiad â thrydariadau o wasanaethau newyddion mawr eraill megis y BBC, CNN, Politico, y Wall Street Journal, a'r Washington Post. Yn ystod yr un cyfnod, cynyddodd ymgysylltiad â phostiadau o'r safleoedd newyddion cystadleuol hyn naill ai neu arhosodd yn gyson.

Yn ôl y sôn, mae Meta (Facebook gynt) yn Datblygu Model AI Uwch i Gystadlu ag OpenAI

Honnir bod Meta yn adeiladu model AI uwch sy'n anelu at gyd-fynd ag effeithlonrwydd model iaith poblogaidd OpenAI, GPT-4. Bydd yr offeryn AI hwn yn cynhyrchu testun a dadansoddiad wedi'u targedu at fusnesau. Yr amcan y tu ôl i'r ymdrech hon yw cystadlu â'r mewnlifiad o fodelau AI newydd sy'n dod i mewn i'r farchnad. I gyflawni hyn, dywedir bod Meta yn ceisio caffael sglodion Nvidia datblygedig.

Disgwylir i'r model AI sy'n cael ei ddatblygu gan Meta gynorthwyo busnesau mewn amrywiol ffyrdd, gan gynnwys cynhyrchu testun soffistigedig, cynnal dadansoddiadau cymhleth, a chynhyrchu allbwn ychwanegol. Trwy gynnig y gwasanaethau hyn, mae Meta yn bwriadu sefydlu mantais gystadleuol yn y farchnad AI.

Mae'r Archif Rhyngrwyd yn Apelio Colled Cyfreitha Llyfrgell E-lyfr

Mae'r Archif Rhyngrwyd wedi cyhoeddi ei fwriad i apelio yn erbyn colled ddiweddar mewn achos hawlfraint ynghylch ei lyfrgell e-lyfrau. Yn dilyn setliad, mae'r Archif eisoes wedi cyfyngu mynediad i rai o'i lyfrau. Penderfynodd y dyfarniad gwreiddiol nad oedd sganio llyfrau'r Archif yn dod o dan gyfraith defnydd teg yr Unol Daleithiau. O ganlyniad, bu'n rhaid i'r wefan gyfyngu ar fynediad y cyhoedd i lyfrau oedd ar gael yn fasnachol a ddiogelir gan hawlfraint.

Mae penderfyniad yr Archif Rhyngrwyd i apelio yn tanlinellu eu hymrwymiad i gadw mynediad at wybodaeth a llenyddiaeth, tra hefyd yn mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan ddeiliaid hawlfraint. Mae’r achos hwn yn amlygu’r heriau a’r dadleuon parhaus ynghylch llyfrgelloedd digidol a defnydd teg yn yr oes ddigidol.

Exoplanet a Bosib i Gynheddu, K2-18b, Wedi'i Adnabod gan Delesgop Gofod James Webb

Mae Telesgop Gofod James Webb wedi nodi K2-18b, allblaned sy'n dal y potensial ar gyfer bywoliaeth a chwilio am fywyd allfydol. Wedi'i ddarganfod yn 2015, credir bod gan K2-18b gefnfor dŵr hylifol ar ei wyneb a gall gynnwys methan, carbon deuocsid, a sylffid dimethyl. Mae'r allblaned hon yn sylweddol fwy na'r Ddaear, yn mesur 8.6 gwaith ei maint, ac yn cyflwyno cyfle unigryw ar gyfer archwilio gwyddonol o fewn ein galaeth.

Wrth i ni barhau i ddarganfod allblanedau â nodweddion sy'n debyg i'n planed ein hunain, mae'r chwilio am fywyd y tu hwnt i'r Ddaear yn dod yn fwyfwy cyfareddol. Mae K2-18b yn cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar y posibilrwydd o fydoedd cyfanheddol y tu hwnt i gysawd yr haul.

