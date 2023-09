Mae sôn bod Nintendo Switch 2 yn cynnwys Gwell Perfformiad a Llai o Amseroedd Llwyth

Mae sibrydion am y Nintendo Switch 2 hynod ddisgwyliedig yn parhau i gylchredeg, gyda manylion newydd yn dod i'r amlwg am ei berfformiad a'i nodweddion. Mae ffynonellau dibynadwy wedi honni bod gan y consol sioe gyfrinachol yn Gamescom ym mis Awst, a nawr mae trydedd ffynhonnell wedi cadarnhau'r honiadau hyn ac wedi ychwanegu gwybodaeth ychwanegol.

Yn ôl adroddiadau gan Eurogamer a VGC, mae sôn bod y Switch 2 yn rhedeg “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” ar gyfradd ffrâm uwch a datrysiad, sy'n swnio'n addawol i gefnogwyr y gêm boblogaidd. Mae Nate The Hate, mewnolwr Nintendo a oedd yn flaenorol yn ddibynadwy, hefyd wedi cefnogi'r honiadau hyn ac wedi datgelu mwy o fanylion y mae wedi'u clywed am y consol.

Un gwelliant nodedig a grybwyllwyd gan Nate The Hate yw'r gostyngiad sylweddol mewn amseroedd llwyth. Mae'n nodi bod y caledwedd newydd yn caniatáu amseroedd llwyth bron yn syth ar gyfer gemau, yn enwedig wrth gychwyn o'r brif ddewislen. Mae hyn yn welliant mawr o'i gymharu â'r Switch gwreiddiol, a oedd ag amseroedd llwytho o tua 30 eiliad.

O ran perfformiad, mae Nate The Hate yn honni bod “Breath of the Wild” yn rhedeg ar 60 ffrâm yr eiliad ar benderfyniad 4K ar y Switch 2. Soniodd hefyd fod y consol yn cynnwys galluoedd olrhain pelydr uwch, yn debyg i'r hyn y mae'r PlayStation Gall 5 ac Xbox Series X/S gyflawni. Fodd bynnag, mae'n egluro y disgwylir i bŵer crai Switch 2 fod yn is na'r Xbox Series S.

I wneud iawn am hyn, gall y Switch 2 ddefnyddio technoleg newydd o'r enw DLSS (samplu dysgu dwfn), a all efelychu cydraniad 4K ar ddyfeisiau pŵer is. Gallai hyn ddarparu profiad gweledol tebyg i 4K brodorol tra'n cynnal effeithlonrwydd perfformiad.

Er bod ansicrwydd o hyd ynghylch cydweddoldeb am yn ôl Switch 2 a dyddiadau datgelu/lansio swyddogol, mae Nate The Hate yn awgrymu y bydd y Nintendo Direct nesaf yn cael ei ddarlledu mewn tua thri diwrnod, o bosibl ar Fedi 14. Mae'n bwysig nodi bod Nintendo Directs fel arfer yn digwydd ar Dydd Iau.

I gloi, mae nodweddion sibrydion y Nintendo Switch 2 yn dangos gwell perfformiad, llai o amserau llwyth, a'r defnydd posibl o dechnoleg DLSS. Mae cefnogwyr yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddiweddariadau pellach gan Nintendo ynglŷn â'r consol hynod ddisgwyliedig hwn.

