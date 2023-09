Mae Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones yn Codi fel Tesla a Qualcomm Soar

By

Cynyddodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 0.3% neu 88 pwynt, tra cynyddodd y Nasdaq 1.2% a chododd yr S&P 500 0.7%. Profodd Tesla hwb sylweddol, gyda'i stoc yn codi dros 10% ar ôl i Morgan Stanley uwchraddio'r cwmni i fod dros bwysau o bwysau cyfartal. Roedd yr uwchraddio yn seiliedig ar effaith bosibl uwchgyfrifiadur Tesla, Dojo, sy'n gallu prosesu data o'i gerbydau i hyfforddi modelau AI ar gyfer ceir hunan-yrru. Mae dadansoddwyr Morgan Stanley yn rhagweld y gallai Dojo ychwanegu hyd at $500 biliwn at werth menter Tesla trwy yrru mabwysiadu “robotaxis” a gwasanaethau rhwydwaith yn gyflymach.

Perfformiodd y gwneuthurwr sglodion Qualcomm yn dda hefyd, gan weld cynnydd o 4% yn ei bris stoc. Daeth hyn ar ôl iddo ehangu ei fargen i gyflenwi modemau 5G i Apple ar gyfer ei iPhones trwy 2025. Mae amseriad y fargen yn strategol, gan fod disgwyl i Apple ddadorchuddio'r iPhone 15 newydd mewn digwyddiad lansio sydd i ddod. Mae Wedbush yn amcangyfrif nad yw chwarter sylfaen gosodedig 1.2 biliwn Apple wedi uwchraddio eu iPhones mewn pedair blynedd, gan gyflwyno cyfle i Apple godi prisiau ar gyfer modelau iPhone 15 Pro a Max.

Datrysodd Disney a Charter Communications anghydfod ynghylch ffioedd cebl, gan ganiatáu i gwsmeriaid cebl Charter gael mynediad unwaith eto i sawl sianel sy'n eiddo i Disney. Mae'r cytundeb hefyd yn rhoi mynediad i rai cwsmeriaid Sbectrwm i apiau a gefnogir gan hysbysebion Disney + ac ESPN +. Mae'r datblygiad cadarnhaol hwn wedi hybu teimlad buddsoddwyr mewn stociau cyfryngau fel Fox Corp Class A, Paramount, a Warner Bros Discovery Inc.

Mewn newyddion eraill, gwnaeth JM Smucker fargen i gaffael Hostess Brands am $34.25 y gyfran, gan brisio'r olaf ar tua $5.6 biliwn. Er i stoc JM Smucker ostwng 6%, gwelodd Hostess naid o 19% i uchafbwynt ffres 52 wythnos. Daeth JM Smucker yn fuddugol yn erbyn cystadleuaeth gan y Cadfridog Mills yn y rhyfel bidio ar gyfer Hostess Brands.

Ar y cyfan, gwelodd y farchnad stoc symudiadau cadarnhaol a ysgogwyd gan uwchraddio, bargeinion sylweddol, datrys anghydfodau, a lansio cynnyrch strategol.

Diffiniadau:

– Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones: mynegai marchnad stoc sy'n mesur perfformiad stoc 30 o gwmnïau mawr a restrir ar gyfnewidfeydd stoc yn yr Unol Daleithiau.

– S&P 500: mynegai marchnad stoc sy’n olrhain perfformiad 500 o gwmnïau mawr a restrir ar gyfnewidfeydd stoc yn yr Unol Daleithiau.

– Nasdaq: mynegai marchnad stoc sy'n cynnwys tua 3,000 o stociau a fasnachir ar gyfnewidfa Nasdaq, sy'n adnabyddus am ei chwmnïau sy'n canolbwyntio ar dechnoleg.

- Tesla: cerbyd trydan a chwmni ynni glân.

- Qualcomm Incorporated: cwmni offer lled-ddargludyddion a thelathrebu rhyngwladol.

– Apple: cwmni technoleg sy'n adnabyddus am ei electroneg defnyddwyr, meddalwedd a gwasanaethau.

- Disney: cyd-dyriad adloniant a chyfryngau rhyngwladol.

– Charter Communications: cwmni telathrebu a chyfryngau torfol.

- JM Smucker: cwmni bwyd a diod sy'n adnabyddus am ei frandiau defnyddwyr amrywiol.

- Hostess Brands: cwmni sy'n cynhyrchu cacennau byrbrydau a nwyddau wedi'u pobi.

- General Mills: cwmni gweithgynhyrchu bwyd rhyngwladol.

Ffynonellau:

– nodyn cleient Morgan Stanley

– Dadansoddiad Webush