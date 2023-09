Steam yn Dathlu 20fed Pen-blwydd trwy Anrhydeddu Ei Ddefnyddwyr Hynaf

By

Mae Steam, y siop gemau PC digidol mwyaf yn y byd, yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed trwy gydnabod ei gyfrifon defnyddwyr hynaf. Lansiwyd y platfform gyntaf ym mis Medi 2003 ac ers hynny mae wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i filiynau o chwaraewyr ledled y byd.

I goffau'r garreg filltir hon, mae Valve, y cwmni y tu ôl i Steam, yn gwobrwyo defnyddwyr amser hir gyda bathodynnau digidol arbennig. Mae'r bathodynnau hyn yn cynnwys y cynllun lliw Steam gwreiddiol, a ysgogodd hiraeth ymhlith chwaraewyr a oedd yn cofio dyddiau cynnar y platfform.

Aeth llawer o aelodau'r gymuned Steam at gyfryngau cymdeithasol i gymharu oedran eu cyfrifon, gan dynnu sylw at hirhoedledd rhai o'r proffiliau hyn. Mae rhai cyfrifon wedi bod yn weithredol ers sefydlu'r platfform, sy'n dyst i apêl barhaus Steam.

Rhannodd un defnyddiwr ar Reddit eu profiad, gan sôn eu bod wedi darganfod Steam i ddechrau trwy'r gêm Counter-Strike. Cyn Steam, byddai chwaraewyr yn dibynnu ar raglenni trydydd parti i ymuno â gweinyddwyr ar gyfer gemau aml-chwaraewr. Canolodd Steam y broses hon a darparu llwyfan cyfleus ar gyfer cyrchu eu hoff gemau.

Dros y blynyddoedd, mae Steam wedi cael trawsnewidiadau sylweddol, gan gynnwys mentrau i ddatblygu caledwedd gyda rhyddhau'r Dec Steam llaw. Er gwaethaf newidiadau a datblygiadau, mae ymrwymiad Steam i'w sylfaen ddefnyddwyr wedi parhau'n ddiysgog.

Wrth i'r diwydiant hapchwarae barhau i esblygu, mae Steam yn parhau i fod yn ddewis poblogaidd i chwaraewyr PC, gan gynnig llyfrgell helaeth o gemau a chymuned ar-lein gadarn. Mae'r dathliad pen-blwydd yn 20 oed yn ein hatgoffa o ddylanwad a hirhoedledd y platfform yn y byd hapchwarae.

Ffynonellau: IGN