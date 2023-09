Deall y Ffiseg y tu ôl i'r clip tatws firaol Starfield

By

Yr wythnos diwethaf, aeth clip fideo o chwaraewr Starfield yn stwffio 20,000 o datws i dalwrn eu llong yn firaol. Tra bod dawn gamp o'r fath wedi denu sylw, mae'r diddordeb gwirioneddol yn y ffaith bod gan yr holl datws hynny “ffiseg.” Ond beth mae'n ei olygu i rywbeth “gael ffiseg”? Pam mae pobl wedi eu syfrdanu gymaint gan bentwr o datws tumbling mewn gêm archwilio'r gofod?

Er mwyn deall y ffenomen hon, fe wnaethom estyn allan at sawl datblygwr gêm i gael mewnwelediad. Esboniodd Nikita Luzhanskyi, datblygwr Unreal Engine, sut mae gwrthdrawiadau rhwng gwrthrychau yn cael eu cyfrifo mewn gemau. Yn y bôn, pan fydd dau wrthrych yn gwrthdaro mewn bywyd go iawn, daw ffiseg i chwarae. Fodd bynnag, mewn gofodau rhithwir, mae angen amser ar gyfrifiaduron i gyfrifo'r ffiseg ar gyfer pob gwrthrych dan sylw. Po fwyaf o wrthrychau yn y cymysgedd, y mwyaf o gyfrifiadau sydd eu hangen, gan wneud pethau'n fwy cymhleth.

Amlygodd Luzhanskyi hefyd fod gemau'n gweithredu ar gyfradd ffrâm benodol, fel 60 ffrâm yr eiliad (fps). O fewn pob eiliad, mae'r injan gêm yn prosesu data mewnbwn, yn ei gymhwyso i fyd y gêm, yn cyfrifo rhyngweithiadau gwrthrych, ac yn rendro'r ddelwedd ar y sgrin. Po fwyaf o wrthrychau sydd, y mwyaf o wiriadau y mae angen i'r injan eu perfformio ar gyfer rhyngweithiadau realistig. Fodd bynnag, gall mynd y tu hwnt i derfyn uchaf y gyfradd ffrâm achosi i'r gêm arafu, sy'n annymunol i chwaraewyr.

Mae cyfrifo symudiad gwrthrych mewn gêm yn golygu defnyddio algorithmau lluosog i gyfrifo symudiadau bach rhwng trogod neu gyfyngau amser. Mae ffactorau fel cyflymiad, cyflymder a gwrthdrawiadau yn cael eu hystyried. Mae cyflawni gwrthdrawiadau realistig gyda channoedd neu filoedd o wrthrychau yn gofyn am god effeithlon a chyflym.

Mae athrylith clip tatws Starfield yn gorwedd yn y ffaith, er gwaethaf cael 20,000 o datws yn gwrthdaro â'i gilydd, y llawr, a drws symudol, eu bod yn ymddwyn fel tatws go iawn. Mae Liam Tart, prif artist Unknown Worlds, yn esbonio, er y gall y tatws ymddangos yn llonydd, eu bod mewn gwirionedd yn efelychu ffiseg bob amser. Fel arfer, pan fydd gwrthrychau yn agos, mae gwrthdrawiadau yn achosi bownsio a siglo, ond mae'r tatws yn y clip yn symud yn ysgafn dim ond pan fydd y drws yn agor. Mae llwyddo i efelychu 20,000+ o datws heb ostyngiad sylweddol yn y gyfradd ffrâm yn gamp drawiadol.

Mae Megan Fox, sylfaenydd Glass Bottom Games, yn amlygu ymhellach yr heriau posibl a allai fod wedi codi o'r efelychiad hwn. Mae hi'n esbonio'r gwahaniaeth rhwng ffiseg CPU, sy'n rhedeg ar y cyfrifiadur, a ffiseg GPU, sy'n rhedeg ar y cerdyn graffeg. Er bod ffiseg GPU yn fwy addas ar gyfer efelychiadau hunangynhwysol, mae ffiseg CPU yn well ar gyfer efelychiadau rhyngweithiol sy'n cynnwys rhyngweithio chwaraewyr. Mae'r ffaith bod yr efelychiad tatws wedi'i gyflawni gan ddefnyddio ffiseg CPU yn ychwanegu at natur syfrdanol y clip.

I gloi, mae clip tatws firaol Starfield yn arddangos cymhlethdodau efelychiadau ffiseg mewn gemau. Roedd y nifer enfawr o datws dan sylw yn her o ran pŵer cyfrifiannol ac optimeiddio cod. Y ffaith bod y tatws yn ymddwyn fel tatws go iawn er gwaethaf eu hamgylchedd rhithwir sy'n gwneud y clip hwn yn wirioneddol syfrdanol.

Ffynonellau:

– John Linneman o Digital Foundry, fel y dyfynnwyd yn yr erthygl ffynhonnell

- Nikita Luzhanskyi, datblygwr Unreal Engine yn Pingle Studio

– Liam Tart, artist arweiniol yn Unknown Worlds

- Megan Fox, sylfaenydd Glass Bottom Games [cyfweliad IGN]