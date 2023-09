Deall y System Sgiliau yn Starfield: Canllaw

Mae Starfield, y gêm RPG hynod ddisgwyliedig o Fethesda, yn ymgorffori system sgiliau sy'n cael ei gyrru'n bennaf gan ystadegau a siawns. Mewn cyferbyniad â gemau blaenorol Bethesda, lle roedd dilyniant mewn sgil yn seiliedig ar berfformio gweithredoedd cysylltiedig, mae Starfield yn ei gwneud yn ofynnol i chwaraewyr brynu sgiliau penodol gan ddefnyddio pwyntiau sgil cyn y gallant wella yn y meysydd hynny.

Gan ddechrau gyda phroses creu cymeriad, gall chwaraewyr ddewis o amrywiaeth o gefndiroedd bywgraffyddol sy'n cynnig gwahanol setiau o sgiliau. Mae'r sgiliau hyn yn cael eu datgloi gan ddefnyddio pwyntiau sgiliau a enillwyd wrth lefelu i fyny. Mae gan bob sgil bedair rheng, ac mae symud ymlaen i rengoedd uwch yn gofyn am gwblhau heriau penodol sy'n gysylltiedig â'r sgil hwnnw.

Mae'n bwysig nodi mai dim ond ar ôl prynu'r sgil cysylltiedig y gellir datgloi rhai heriau. Mae hyn yn golygu y gall chwaraewyr ganfod eu hunain yn perfformio gweithgareddau heb wneud cynnydd mewn rhai meysydd sgiliau. Er mwyn gwneud y gorau o gameplay a datblygu sgiliau, argymhellir dewis cefndir a sgiliau sy'n cyd-fynd â'ch steil chwarae dymunol.

Mae yna nifer o sgiliau hanfodol i ystyried eu caffael yn gynnar yn Starfield. Mae'r rhain yn cynnwys Codi Pwysau, sy'n cynyddu'r gallu i gludo; Wellness, sy'n rhoi mwy o iechyd; Masnach, sy'n gwella prisiau prynu a gwerthu; Darbwyllo, sy'n cynyddu'r siawns o berswadio NPCs; Sborion, sy'n gwella darganfod eitemau; Balisteg neu Laserau, sy'n cynyddu difrod gyda mathau penodol o arfau; ac amryw ardystiadau arfau.

Mae sgiliau pwysig eraill yn cynnwys Meddygaeth ar gyfer hybu effeithiolrwydd eitemau iachau, Arolygu ar gyfer galluoedd sganio gwell, Hyfforddiant Pecyn Hwb ar gyfer perfformiad jetpack gwell, a Diogelwch ar gyfer hacio cloeon uwch.

Er bod y sgiliau a grybwyllir yn cwmpasu ystod o weithgareddau a geir yn gyffredin yn y gêm, mae'n werth nodi y gall rhai sgiliau ddatblygu ar yr un pryd. Er enghraifft, mae sgiliau ymladd yn aml yn gofyn am ladd gelynion, a all arwain at gymryd difrod. Gall hyn, yn ei dro, gyfrannu at ddatblygiad sgiliau Lles neu Feddygaeth. Yn yr un modd, gall sgiliau fel Sborion, Codi Pwysau, a Masnach synergedd gan y gall ysbeilio, cario deunyddiau, a'u gwerthu i werthwyr i gyd ennill cynnydd her.

Yn Starfield, nid oes cap lefel, sy'n caniatáu i chwaraewyr barhau i symud ymlaen hyd yn oed ar lefelau uwch. Er nad yw respec yn bosibl, mae'r gallu i wneud y mwyaf o bob sgil yn rhoi'r hyblygrwydd i arbrofi gyda gwahanol arddulliau chwarae.

I gloi, mae deall y system sgiliau yn Starfield yn hanfodol ar gyfer datblygu cymeriad effeithlon. Trwy ddewis yn ofalus sgiliau sy'n cyd-fynd â'ch steil chwarae a chwblhau heriau'n gyson, gallwch greu cymeriad crwn sy'n barod i lywio heriau'r alaeth.

