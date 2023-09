Starfield: Canllaw i Godi Cloeon gyda Digipicks

By

Mae Bethesda wedi gwneud newid sylweddol mewn mecaneg casglu cloeon ar gyfer eu gêm Starfield sydd i ddod. Mae'r cloeon tumbler a pin traddodiadol yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â hwy yn eu RPGs wedi mynd. Yn lle hynny, maent wedi cyflwyno digilocks newydd ffansi. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd addasu i'r dull newydd hwn o ddatgloi drysau a thyllu eitemau gwerthfawr, peidiwch â phoeni. Mae gennym ni ganllaw cyflym i'ch helpu chi.

Sut i Ddewis Cloeon

Yn Starfield, mae casglu cloeon yn golygu gosod allweddi mewn cloeon crwn gyda nifer penodol o fylchau y mae angen i chi eu llenwi gan ddefnyddio'r allwedd gywir. Mae eich sgrin yn dangos yr allweddi sydd ar gael ar yr ochr dde, pob un â nifer wahanol o binnau. Ar y chwith, fe welwch y clo ei hun, gyda chloeon mwy cymhleth â mwy o gylchoedd i weithio drwyddynt o gymharu â rhai symlach.

Er mwyn gwneud codi cloeon yn haws, argymhellir canolbwyntio ar lefelu eich Sgil Diogelwch yn gynnar yn y gêm. Bydd hyn yn achosi cloeon i gael eu hamlygu mewn glas pan fyddwch yn hofran dros allweddi sy'n eu ffitio. Fel hyn, gallwch chi nodi'n hawdd pa allweddi sy'n gweithio ar gyfer pob lefel o'r cylchoedd yn y clo.

Wrth geisio dewis clo, efallai y byddwch yn dod o hyd i allweddi sydd ond yn ffitio un haen neu lefel o'r clo, tra gall eraill weithio ar haenau lluosog. Eich nod yw cylchdroi a mewnosod yr allweddi i lenwi'r holl fylchau a chael gwared ar yr haenau yn raddol.

Mae dewis cloeon yn Starfield yn gofyn am fwy o feddwl a chynllunio o'i gymharu â'r cloeon tumbler traddodiadol mewn gemau blaenorol Bethesda. Peidiwch â defnyddio bysellau y bydd eu hangen arnoch yn nes ymlaen dim ond oherwydd eu bod yn ffitio'r haen rydych chi arni ar hyn o bryd. Mae'n well dechrau gydag allweddi sydd â mwy o binnau, gan fod ganddyn nhw gynlluniau mwy penodol yn aml. Mae gan allweddi â llai o binnau ystod ehangach o ddefnydd.

Os dewch chi ar draws clo arbenigol, cymerwch eich amser i feicio trwy'r allweddi sydd ar gael a'u cylchdroi i'w lle. Nodwch pa allweddi sy'n ffitio pob haen cyn ymrwymo i'w gosod yn eu lle. Os byddwch yn gwneud camgymeriad, gallwch olrhain eich camau yn ôl drwy'r haenau os oes gennych digipicks sbâr. Fodd bynnag, gydag amynedd ac ystyriaeth ofalus, dylech allu datgloi'r rhan fwyaf o gloeon heb fod angen olrhain yn ôl.

Yn olaf, awgrym defnyddiol yw arbed llysnafedd. Cyn ceisio dewis cist lefel meistr neu ddrws rydych chi wir eisiau ei agor, arbedwch eich gêm. Fel hyn, gallwch chi ail-lwytho os ydych chi'n llanast. Er y gall ymddangos fel twyllo, yn ehangder y gofod, ni all neb eich clywed yn twyllo.

Ble i ddod o hyd i Digipics

Gellir dod o hyd i Digipics ledled Starfield. Maent wedi'u gwasgaru mewn canolfannau a gwersylloedd gelyn a gellir eu cael hefyd rhag ysbeilio cyrff gelyn marw. Yn ogystal, os oes gennych sgiliau pigo pocedi, gallwch gael digipicks gan elynion byw. At hynny, mae gwerthwyr yn cynnig digipicks i'w prynu, fel arfer am 35 credyd. Fe'ch cynghorir i gadw stoc ar digipicks fel bod gennych rai wrth law bob amser. Ni fyddech am ddod ar draws prif gist wedi'i chloi yn ddwfn mewn daeargell heb fodd i'w hagor.

Ffynonellau: Dim.