Sut i Adeiladu Allbyst yn Starfield: Canllaw i Gasglu Adnoddau

Mae adeiladu allbyst yn Starfield yn fecanig hanfodol sy'n caniatáu i chwaraewyr gasglu adnoddau mewn swmp, y gellir eu defnyddio wedyn i grefftio eitemau ac uwchraddio yn ystod eu hantur. Yn Starfield, mae gan chwaraewyr y rhyddid i greu allbyst yn unrhyw le y dymunant yn y bydysawd, gan fynd â'r nodwedd adeiladu sylfaen o Fallout 4 i'r lefel nesaf. Er nad yw'r gêm yn darparu tiwtorial hir ar sut i adeiladu allbyst, mae'n fecanig hynod ddefnyddiol sy'n caniatáu i chwaraewyr gaffael llawer iawn o adnoddau heb wario eu credydau.

I ddechrau adeiladu allbost yn Starfield, mae angen i chwaraewyr agor eu sganiwr a dewis yr opsiwn “Outpost”. Bydd hwn yn dangos delwedd ysbryd o'r allbost, gan nodi lle y gellir ei adeiladu. Bydd cornel dde uchaf y sgrin yn darparu bwydlen sy'n rhestru'r adnoddau sydd ar gael yn y cyffiniau, a dylai chwaraewyr anelu at gasglu cymaint o'r adnoddau hyn â phosibl (anelwch at o leiaf pedwar). Unwaith y bydd lleoliad addas wedi'i ganfod, gellir gosod yr allbost.

Ar ôl gosod yr allbost, bydd chwaraewyr yn mynd i mewn i'r modd adeiladu. Argymhellir newid i olygfa uwchben o'r ardal i gael gwell gwelededd. Yn y modd adeiladu, bydd angen i chwaraewyr adeiladu echdynwyr, unedau storio a chyflenwadau pŵer. Dylid gosod echdynwyr ar wythiennau adnoddau a geir ar y ddaear, a dylai chwaraewyr anelu at ffitio cymaint â phosibl i ardal benodol. Dylid adeiladu unedau storio yn seiliedig ar y math o adnoddau sy'n cael eu hechdynnu - solid, hylif neu nwy. Mae angen cysylltu echdynwyr ag unedau storio, a gellir gwneud hyn trwy hofran dros yr echdynnwr, dewis “Creu Output Link,” a llusgo'r llinell goch i'r cynhwysydd storio priodol. Yn olaf, mae angen ffynonellau pŵer, fel araeau solar neu eneraduron tanwydd, i bweru'r echdynwyr.

Er nad oes lleoliad “gorau” absoliwt ar gyfer adeiladu allbyst yn Starfield, argymhellir adeiladu allbyst lluosog ar draws planedau amrywiol i wneud y mwyaf o fuddion y mecanig hwn. Cyn creu allbyst, dylai chwaraewyr sganio planedau i bennu'r adnoddau sydd ar gael iddynt. Mae'n werth ymchwilio i blanedau sydd â phump neu fwy o adnoddau. Mae rhai planedau a argymhellir ar gyfer adeiladu allbost yn cynnwys Jemison, sy'n cynnig dŵr, clorin, plwm, argon, a chlorosilanes; Kreet, sy'n cynnig dŵr, heliwm-3, haearn, plwm, argon, alcanau, arian, a neon; Zamka, sy'n cynnig dŵr, heliwm-3, copr, nicel, haearn, wraniwm, cobalt, a vanadium; a Maheo 2, sy'n cynnig dŵr, heliwm-3, copr, haearn, plwm, alcanau, tetrafluoridau, ac ytterbium - adnodd prin a gwerthfawr a geir ar ddim ond 34 o blanedau a lleuadau yn y gêm.

Ar y cyfan, mae adeiladu allbyst yn Starfield yn ffordd werth chweil ac effeithlon o gasglu adnoddau a gwella gameplay. Trwy ddewis lleoliadau yn strategol ac adeiladu echdynwyr, unedau storio a chyflenwadau pŵer yn iawn, gall chwaraewyr sicrhau cyflenwad cyson o adnoddau gwerthfawr trwy gydol eu hantur.

