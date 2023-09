Dod o Hyd i Greaduriaid Môr yn y Pos Croesair Heddiw

Mae pos croesair heddiw, a luniwyd gan Ella Dershowitz, yn cynnwys thema glyfar yn seiliedig ar denizens dyfrol. Mae’r datgelwr yn 37-Across, “Dŵr dyfrol,” yn rhoi awgrym ffonetig i’r geiriau â chylch yn y pos. Fodd bynnag, nid dim ond unrhyw greaduriaid môr yw'r rhain; maent i gyd yn greaduriaid y gellir darganfod eu henwau trwy ddilyn siâp y llythyren C o'r top i'r gwaelod gan ddefnyddio'r llythrennau â chylch. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys sbwng y môr a draenogod y môr. Cymerwch eich amser i weld faint o greaduriaid y môr y gallwch chi eu hadnabod!

Wrth ddatrys y croesair, efallai y byddwch chi'n dod ar draws rhai cliwiau anodd. Er enghraifft, mae 15A yn cyfeirio at y gyfres manga ac anime Japaneaidd sy'n gwerthu orau, NARUTO. Gall 50A, IDIOMs, fod yn her i gyfieithwyr gan eu bod yn dibynnu ar ddehongliadau ffigurol neu drosglwyddadwy o iaith. Yn yr un modd, “Colofnau gogwydd?” 16D yn cyfeirio at OP-EDS, sy'n sgiw golygyddol yn hytrach na phensaernïol. Yn ogystal, mae cliwiau 25D yn LACES UP, sef yr hyn y mae rhywun yn ei wneud i baratoi i sglefrio, ac mae SET WAG 39D yn grŵp mathemategol heb unrhyw elfennau.

Peidiwch â phoeni os ydych chi'n cael trafferth gyda phosau dydd Gwener. Mae Christina Iverson, golygydd posau, yn cynnig y cylchlythyr Modd Hawdd, sy'n anfon croesair dydd Gwener gyda chliwiau mwy hygyrch yn uniongyrchol i'ch mewnflwch. Fel hyn, gallwch chi ymarfer a dod yn fwy hyderus yn raddol wrth ddatrys y posau llymach hyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno eich croesair eich hun i The New York Times, mae ganddynt system gyflwyno agored sy'n eich galluogi i gyflwyno'ch posau ar-lein.

Ffynhonnell: Pos croesair Ella Dershowitz a chylchlythyr Modd Hawdd y New York Times.