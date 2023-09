Partneriaid MTV gyda Snapchat i Integreiddio Profiadau AR ar gyfer Pleidleisio Gwobrau Cerddoriaeth Fideo

Mae MTV wedi ymuno â Snapchat i ganiatáu i ddefnyddwyr bleidleisio am gategori yn y Gwobrau Cerddoriaeth Fideo (VMAs) sydd ar ddod gan ddefnyddio lensys AR-seiliedig Snapchat. Trwy ddefnyddio Pecyn Camera Snap, mae MTV yn anelu at ymgorffori profiadau realiti estynedig (AR) yn y sioe wobrwyo.

Unwaith y bydd y tri sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y categori Artist Newydd Gorau yn cael eu pennu, bydd defnyddwyr Snapchat yn cael y cyfle i fwrw eu pleidleisiau gan ddefnyddio Lens arbennig a grëwyd gan Saucealitos. Trwy nodi eu dewis gydag un, dau, neu dri bys, gall defnyddwyr ddewis yr artist y maent am bleidleisio drosto. Er ei bod yn parhau i fod yn ansicr faint o effaith y bydd pleidleisio Snapchat yn ei chael ar y cyfrif terfynol, mae pob pleidlais yn cyfrif.

Yn ystod llif byw VMA, mae MTV yn bwriadu arddangos AR Moonperson, yn cynnwys hunluniau a gyflwynir gan gefnogwyr, trwy gydol y digwyddiad. Fel cyffyrddiad hiraethus, gofynnodd MTV i bobl gyflwyno eu hunluniau ymlaen llaw gan ddefnyddio ffurf draddodiadol.

Er mwyn ennyn diddordeb gwylwyr ymhellach, gall unigolion brofi effaith AR Moonperson, gan ei daflunio i'w cartrefi eu hunain. Trwy ddewis hunlun o gofrestr eu camera, gallant weld y Moonperson arnofiol gyda'i wyneb ei hun yn weladwy yn y fisor.

Gall defnyddwyr Snapchat gael mynediad at y profiadau AR hyn gan ddechrau o 11 AM ET ar Fedi 12, sawl awr cyn i'r VMA ddechrau am 8 PM ET.

Er bod VMAs blaenorol MTV wedi cofnodi 40.1 miliwn o ryngweithio ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Facebook, Instagram, Twitter, a YouTube, roedd Snapchat yn absennol o'r rhestr. Fodd bynnag, cydnabu MTV fod Snapchat yn addas iawn ar gyfer ei gynulleidfa darged o bobl ifanc 13 i 24 oed.

Mae'r cydweithrediad hwn ag MTV yn nodi mynediad swyddogol Snapchat i'r gofod arddangos gwobrau gan ddefnyddio ei Git Camera. Yn flaenorol, roedd Snap wedi partneru â gwyliau cerdd amrywiol, artistiaid ar daith, a thwrnameintiau chwaraeon i gyflwyno profiadau AR i gefnogwyr. Defnyddiodd tîm pêl-droed LA Rams, er enghraifft, dechnoleg Snapchat yn y stadiwm i arddangos cefnogwyr ar y sgrin fawr.

Mae pwyslais Snap ar atebion camera brand ac AR-seiliedig wedi dod yn fwyfwy amlwg. Yn ogystal â chydweithio â gwyliau cerdd, mae'r cwmni wedi lansio AR Enterprise Services (ARES) gan gynnig offer fel AR Try-On a gwylio cynnyrch 3D. Cyflwynodd Snap AR Mirrors hefyd, gan alluogi brandiau i integreiddio ei dechnoleg i fannau ffisegol.

Ffynonellau:

- MTV

- Snap