Ymunwch â ni yng Nghanolfan Hŷn Harrison Park bob bore Mercher ar gyfer sesiwn ymarfer corff hwyliog ac ysgafn o'r enw Ioga Dechreuwyr. Mae'r dosbarth hwn wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer pobl hŷn ac mae'n darparu ar gyfer eu hanghenion a'u galluoedd unigryw. P'un a ydych chi'n ddechreuwr neu â rhywfaint o brofiad gydag yoga, mae croeso i chi ymuno â ni.

Mae'r awyrgylch yng Nghanolfan Hŷn Harrison Park bob amser yn gyfeillgar a chroesawgar. Mae’n gyfle gwych i gwrdd ag unigolion o’r un anian sydd â diddordeb mewn cadw’n heini a chael hwyl. Mae’r dosbarth yn agored i unrhyw un 55 oed a hŷn, ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

I gymryd rhan, cesglir cost o $2 ar ddiwrnod y dosbarth. Mae'r ffi hon yn helpu i dalu costau rhedeg y rhaglen ac yn sicrhau ei bod yn parhau i fod yn fforddiadwy i bawb. Mae'r dosbarth yn rhedeg o 10:00 am i 12:00 pm, gan ganiatáu digon o amser i gyfranogwyr gymryd rhan mewn ymarferion amrywiol a thechnegau ymlacio.

Os ydych chi'n chwilio am ffordd i roi yn ôl i'ch cymuned, mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael yng Nghanolfan Hŷn Harrison Park. Maent bob amser yn chwilio am unigolion ymroddedig a all gynorthwyo gyda gwahanol weithgareddau a rhaglenni. Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch 289/259-2862 am ragor o wybodaeth.

Mae Ioga Dechreuwyr i Bobl Hŷn yng Nghanolfan Hŷn Harrison Park yn darparu agwedd gyfannol at les i oedolion hŷn. Mae'n gyfle i wella cryfder, hyblygrwydd a chydbwysedd tra hefyd yn hybu lles meddyliol ac emosiynol. Mae ymarfer corff rheolaidd yn hanfodol ar gyfer cynnal ffordd iach o fyw, ac mae'r dosbarth hwn yn cynnig amgylchedd diogel a chefnogol i bobl hŷn gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.

