Samsung Galaxy Buds 2 Pro Gostyngol ar gyfer Tymor Yn ôl i'r Ysgol

Sylwch ar bawb sy'n frwd dros glustffonau! Mae Samsung yn cynnig bargen wych ar eu Galaxy Buds 2 Pro mewn pryd ar gyfer y tymor dychwelyd i'r ysgol. Mae'r clustffonau diwifr ar werth ar hyn o bryd gyda gostyngiad o 23 y cant, gan ddod â'r pris i lawr o $230 i $178. Dyma'r pris isaf rydyn ni wedi'i weld ers Dydd Gwener Du. Yr hyn sydd hyd yn oed yn well yw bod pob un o'r tri lliw o'r Galaxy Buds 2 Pro wedi'u cynnwys yn y gwerthiant, gyda'r model gwyn yn cael ei brisio un doler yn llai na'r opsiynau graffit a bora porffor.

Mae'r Galaxy Buds 2 Pro yn welliant sylweddol o gymharu â modelau blaenorol. Roedd diffyg canslo sŵn yn effeithiol mewn fersiynau blaenorol fel Galaxy Buds Live, tra bod gan y Galaxy Buds Pro gwreiddiol broblemau gyda blocio sain ac ansawdd. Yn ein hadolygiad, fe wnaethom ddyfarnu sgôr o 2 i'r Galaxy Buds 86 Pro, gan ganmol eu galluoedd canslo sŵn gwell a'u ffit gwell. Mae oes y batri, sy'n para tua phum awr o wrando parhaus, yn parhau i fod yn debyg i'w ragflaenydd. Roedd ansawdd galwadau hefyd yn parhau'n gyson.

Mae'r Galaxy Buds 2 Pros gostyngol hyn yn rhan o “ddigwyddiad Cartref Clyfar” Samsung ar Amazon, sy'n cynnwys bargeinion cyffrous eraill. Er enghraifft, mae Monitor Hapchwarae 49 ″ Odyssey G9 29 y cant i ffwrdd ar hyn o bryd, gan ostwng o $1,400 i $1,000. Yn ogystal, mae'r Galaxy Watch 5 40mm LTE ar gael am bris gostyngol o $230, i lawr o $330. Mae teclynnau Samsung eraill, megis y Galaxy Z Flip 5G Cell Phone, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, a'r Cerdyn Cof microSD Pro Ultimate, hefyd ar werth ar hyn o bryd.

