Sibrydion Nintendo Switch 2: Chwa of the Wild Demo Wedi Arddangos Gwell Graffeg ac Amseroedd Llwytho

Mae sibrydion am gonsol nesaf Nintendo, a elwir yn betrus y 'Switch 2', wedi bod yn cylchredeg yn ddiweddar. Yn ôl adroddiadau gan Eurogamer a VGC, cafodd datblygwyr dethol gyfle i arddangos y consol yn ystod Gamescom 2023. Roedd y demo yn cynnwys fersiwn well o Chwedl Zelda: Chwa of the Wild, er na ddarparwyd manylion y gwelliannau ar y pryd.

Mae manylion sibrydion newydd bellach wedi dod i'r amlwg o bodlediad diweddar Nate the Hate. Honnodd y gwesteiwr fod demo tech Gamescom yn arddangos Breath of the Wild yn rhedeg ar 4K 60fps, a'r gwelliant nodedig oedd dileu amseroedd llwyth. Mae'n bwysig egluro nad yw'r sibrydion hyn yn awgrymu y bydd teitl lansio Switch yn cael ei ail-ryddhau gyda'r caledwedd nesaf. Yn hytrach, fe'i defnyddiwyd i ddangos datblygiadau technegol yr olynydd.

Mae yna hefyd honiadau bod y demo technoleg yn cyflogi DLSS 3.5, technoleg uwch-raddio AI amser real Nvidia. Fodd bynnag, mae'n ansicr a ddefnyddiodd y demo set nodwedd lawn y fersiwn 3.5, megis cynhyrchu ffrâm. Mae cynnwys DLSS wedi bod yn destun dyfalu i olynydd Switch ers sawl blwyddyn, ac mae sôn am y fersiwn 3.5 yn sicr yn ddiddorol.

Yn ystod y sgwrs podlediad, soniodd y gwesteiwr fod Mawrth 2024 yn ddyddiad posibl er nad oedd yn glir a oedd hyn yn cyfeirio at ddyddiad datgelu neu ryddhau. Roedd sibrydion blaenorol yn gynharach eleni yn awgrymu datganiad hwyr yn 2024 ar gyfer y Switch 2.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r sibrydion hyn yn cael eu cadarnhau'n swyddogol gan Nintendo ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffynonellau ac achlust. Yn ogystal, os yw'r manylebau hyn yn gywir, mae'n hanfodol ystyried efallai na fydd y demo technoleg a ddangosir yn Gamescom o reidrwydd yn adlewyrchu nodweddion y consol terfynol.

Wrth i'r sibrydion hyn barhau i ledaenu, mae'n gyffrous ystyried y posibiliadau o gael fersiwn well o Breath of the Wild ar y 'Switch 2'. Fodd bynnag, hyd nes y gwneir cyhoeddiadau swyddogol gan Nintendo, dylid cymryd y sibrydion hyn gyda gronyn o halen.

Ffynonellau:

- Eurogamer

– VGC

– Podlediad Nate the Hate