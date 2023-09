Cwmni RR Donnelley & Sons yn Ehangu Galluoedd Argraffu Digidol gyda Wasg Ddigidol Un Pas Newydd

By

Mae RR Donnelley & Sons Company (RRD), darparwr byd-eang blaenllaw o farchnata, pecynnu, argraffu, a datrysiadau cadwyn gyflenwi, wedi cyhoeddi gosod argraffydd inc digidol un pas EFI Nozomi C18000 Plus. Disgwylir i'r ychwanegiad newydd hwn fod yn weithredol yng nghyfleuster Pecynnu RRD ger Milwaukee, Wisconsin yng nghwymp 2023. Bydd gosod y wasg Nozomi C18000 Plus yn galluogi RRD i leihau amser-i-farchnad 25%, gwneud y mwyaf o opsiynau lliw a dylunio, a blaenoriaethu cynaliadwyedd ar rediadau fformat mawr o amrywiol swbstradau.

Mae'r wasg Nozomi C18000 Plus yn cynnig cynhyrchu cyfaint uchel ar gyflymder dair i bum gwaith yn gyflymach nag argraffwyr fformat superwide traddodiadol. Mae hefyd yn hwyluso sefydlu swyddi newydd, yn argraffu hyd at chwe lliw, ac yn rhedeg yn barhaus heb ymyrraeth. Mae'r wasg newydd hon yn cyd-fynd ag ymrwymiad RRD i ddarparu canlyniadau o ansawdd uchel i frandiau sy'n chwilio am arwyddion manwerthu ac arddangosiadau wedi'u gwneud o ddeunyddiau gwahanol.

Yn eu Hadroddiad Realiti Pecynnu 2023 (Un), canfu RRD fod cynaliadwyedd yn parhau i fod yn ystyriaeth allweddol mewn penderfyniadau pecynnu a labelu ar gyfer 90% o'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Felly, nod RRD yw cefnogi ymdrechion cynaliadwyedd ei gleientiaid trwy osod y wasg Nozomi C18000 Plus. Mae'r wasg yn defnyddio inciau UV LED cynaliadwy, yn sicrhau argraffu mwy dibynadwy gyda llai o wastraff, ac yn lleihau'r defnydd o ynni bedair gwaith o'i gymharu â gweisg digidol eraill.

Mynegodd Lisa Pruett, Llywydd Packaging & Labels Solutions yn RRD, ymroddiad y cwmni i fuddsoddi mewn technoleg newydd sy'n darparu gwerth ac sy'n rhagori ar ddisgwyliadau cleientiaid. Trwy ddefnyddio technoleg argraffu uwch, mae gwasg Nozomi C18000 Plus yn cynnig inciau nad ydynt yn cracio wrth blygu neu blygu, ystod eang o opsiynau cyfryngau, a phrosesau cyflym, cywir ac ailadroddadwy. Mae'r inciau UV LED yn darparu palet helaeth o liwiau bywiog i gleientiaid RRD, gan ehangu posibiliadau dylunio.

Gyda'r wasg Nozomi C18000 Plus, gall RRD gyflwyno neges lawn brand i gwsmeriaid trwy frandio ac arwyddion sy'n weladwy ar becynnau neu arddangosfeydd yn y siop. Y tu hwnt i argraffu, mae'r hyn a gynigir gan RRD yn cynnwys nodweddion fel haenau cyn ac ôl-argraffu a gorffeniad marw mewn-lein, gan ganiatáu ar gyfer datrysiad cynhwysfawr wedi'i deilwra ar gyfer anghenion dylunio ac argraffu cleientiaid.

I ddysgu mwy am alluoedd argraffu fformat mawr estynedig RRD, ymwelwch â'u bwth yn PACK EXPO Las Vegas neu cysylltwch â Todd Arnett, Uwch Gyfarwyddwr Gwerthu Arwyddion ac Arddangos, Retail Solutions yn RRD.

Ffynhonnell: * Business Wire *