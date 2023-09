Mae Razorpay yn Caffael BillMe Cychwyn Anfonebu Digidol i Wella Ymgysylltiad Cwsmeriaid

By

Mae Fintech unicorn Razorpay wedi cyhoeddi caffael BillMe, cwmni cychwyn anfonebu digidol ac ymgysylltu â chwsmeriaid. Mae'r cwmni newydd o Mumbai wedi datblygu platfform sy'n ceisio dileu biliau papur a gwella gwerth ychwanegol i fasnachwyr trwy anfonebu digidol. Mae hyn yn nodi wythfed caffaeliad gan Razorpay, sydd wedi bod yn ehangu ei bortffolio ers caffael Ezetap ym mis Awst 2022.

Gyda'r caffaeliad hwn, mae Razorpay yn ceisio grymuso busnesau gyda model hybrid sy'n caniatáu iddynt ymgysylltu'n fwy effeithiol â'u cwsmeriaid. Wrth i ddulliau rhyngweithio digyswllt a di-ffrithiant barhau i ddod yn boblogaidd ymhlith defnyddwyr, nod Razorpay yw trosoledd galluoedd BillMe i ddarparu profiad anfonebu hynod bersonol a rhyngweithiol i fasnachwyr. Bydd biliau digidol a gynhyrchir gan Razorpay yn cynnig nodweddion fel adborth ac opsiynau arolwg, gan alluogi masnachwyr i addasu eu strategaethau ymgysylltu yn seiliedig ar ddewisiadau defnyddwyr.

Mae BillMe, a sefydlwyd yn 2018, eisoes wedi gwasanaethu dros 4,000 o fusnesau, gan gynnwys brandiau mawr fel McDonald's, Burger King, Decathlon, a Cinepolis. Mae'r platfform yn galluogi busnesau i fynd yn fyw gydag anfonebu digidol mewn llai na 10 munud, gan symleiddio prosesau sydd fel arfer yn cymryd llawer mwy o amser. Ar ben hynny, mae'r dangosfyrddau hunanwasanaeth a ddarperir gan BillMe yn grymuso masnachwyr i ddadansoddi ymddygiad cwsmeriaid, sefydlu rheolau ymgyrchu arferol, a hwyluso traws-werthiannau a hyrwyddiadau.

Bydd cwsmeriaid yn elwa o'r profiad talu cyflymach a symlach a ddarperir gan anfonebu digidol. Nid oes angen iddynt boeni mwyach am storio neu adalw biliau papur er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. Yn lle hynny, bydd y biliau digidol ar gael yn hawdd a gellir eu defnyddio fel offeryn aml-ddimensiwn i fasnachwyr ddeall, ymgysylltu a thargedu eu cwsmeriaid yn well.

Mae Razorpay yn gweld potensial mawr yn y farchnad derbyniadau digidol byd-eang, y rhagwelir y bydd yn cyrraedd $2.3 biliwn erbyn 2027. Trwy ymgorffori offrymau BillMe, nod Razorpay yw helpu busnesau i sefyll allan trwy wella ymgysylltiad cwsmeriaid, cadw cwsmeriaid, a chryfhau eu galluoedd marchnata. Mae'r caffaeliad hwn yn cyd-fynd â gweledigaeth Razorpay i ddod yn siop un stop y gellir ymddiried ynddi ar gyfer pob datrysiad talu, gan ddarparu ar gyfer busnesau o bob maint.

Wedi'i sefydlu yn 2014, mae Razorpay eisoes wedi darparu atebion technoleg talu i dros 8 miliwn o fusnesau. Mae'r cwmni wedi sicrhau $817 miliwn mewn cyllid gan fuddsoddwyr amlwg fel Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, a MasterCard. Gydag ychwanegu BillMe, mae Razorpay yn parhau i ehangu ei ôl troed yn y diwydiant fintech a chadarnhau ei safle fel chwaraewr blaenllaw yn y gofod taliadau.

