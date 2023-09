Apple i Barhau i Ddefnyddio Sglodion Modem Qualcomm am y Tair Blynedd Nesaf

Gwelodd cyfranddaliadau Qualcomm Inc. ymchwydd o fwy na 3.8% yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Apple Inc. yn parhau i ddefnyddio sglodion modem symudol Qualcomm am y tair blynedd nesaf. Daw hyn yn syndod, gan fod disgwyl i Apple leihau ei ddefnydd o'r modemau gan ddechrau eleni.

Datgelwyd y fargen gyflenwi ddiwrnod yn unig cyn y digwyddiad lansio ar gyfer cyfres iPhone 15. Yn ôl Qualcomm, bydd eu sglodion modem yn cael eu hintegreiddio i'r tair cenhedlaeth iPhone sydd i ddod, a fydd yn cael eu rhyddhau yn 2024, 2025, a 2026. Fodd bynnag, mae Qualcomm yn rhagweld mai dim ond tua 20% o'r modemau a gludir gyda setiau llaw 2026 Apple y bydd yn eu darparu.

Mae Apple yn cael ei ystyried yn un o gleientiaid mwyaf arwyddocaol Qualcomm, gyda phryniannau'r cwmni yn cyfrif am dros bumed o refeniw Qualcomm $44.2 biliwn yn 2020. Mae'r pryniannau hyn yn bennaf yn cynnwys cydrannau band eang a ddefnyddir i bweru nodweddion cysylltedd 5G iPhones.

Mae Qualcomm yn cyflenwi sglodion modem 5G i Apple sy'n trosi data y tu mewn i ddyfais yn signalau radio i'w trosglwyddo i dwr cell. Yn ogystal, mae Qualcomm yn darparu cydrannau ategol eraill fel antenâu 5G bach ar gyfer ffonau smart a blaenau RF, sy'n hidlo ymyrraeth radio ac yn chwyddo signalau 5G.

Mae Apple nid yn unig yn dod o hyd i sglodion gan Qualcomm ond hefyd yn trwyddedu casgliad o batentau rhwydweithio sy'n hanfodol ar gyfer cysylltedd diwifr mewn ffonau. Y llynedd, talodd Apple $1.9 biliwn i Qualcomm mewn ffioedd trwyddedu ar gyfer y patentau hyn.

Cyn setlo brwydr gyfreithiol rhwng Qualcomm ac Apple yn 2019, roedd patentau rhwydweithio Qualcomm yn fater dadleuol. Fel rhan o'r setliad, cytunodd Apple i drwyddedu patentau Qualcomm am chwe blynedd, gyda'r opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd ychwanegol. Arweiniodd caffaeliad Apple o fusnes sglodion modem Intel Corp. at ei ymdrechion i ddisodli sglodion Qualcomm gyda'i dechnoleg ei hun ymhellach.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos y gallai ymgais Apple i ddefnyddio technoleg rhwydweithio diwifr fewnol fod yn wynebu oedi, fel y mae'r penderfyniad i barhau i ddefnyddio sglodion Qualcomm hyd at 2026 yn awgrymu. Mae gan Apple hanes o ddatblygu ei sglodion ei hun, gan ddylunio'r prif broseswyr ar gyfer iPhones, cyfrifiaduron Mac, a'r Apple Watch.

Yn ogystal â sglodion modem Qualcomm, nod Apple yw disodli cydrannau trydydd parti eraill â silicon wedi'i deilwra. Adroddodd Bloomberg yn gynharach eleni fod Apple yn bwriadu datblygu ei fodiwlau Wi-Fi a Bluetooth ei hun, o bosibl yn disodli'r sglodion a ddarperir ar hyn o bryd gan Broadcom Inc. Disgwylir i ail fersiwn y modiwl hwn gynnwys cysylltedd cellog tebyg i sglodion modem Qualcomm, er ei ryddhau dyddiad yn parhau i fod yn ansicr.

Disgwylir i effaith ymdrechion datblygu sglodion Apple ar fusnes Qualcomm gael ei wrthbwyso'n rhannol gan ehangiad Qualcomm i farchnadoedd sglodion proseswyr cerbydau a gweinyddwyr.

