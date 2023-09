Dbrand yn Cyhoeddi Platiau PS5 Argraffiad Cyfyngedig Wedi'i Ysbrydoli gan Spider-Man Designs

Mae cwmni croen consol personol Dbrand wedi datgelu set newydd o blatiau PS5 argraffiad cyfyngedig o'r enw Arachnoplates. Mae'r platiau hyn wedi'u hysbrydoli'n fawr gan ddyluniadau Spider-Man swyddogol Sony, yn enwedig y bwndel ar gyfer y gêm sydd i ddod Marvel's Spider-Man 2 .

Mae bwndel argraffiad cyfyngedig Sony yn cynnwys clawr PS5 wedi'i deilwra gyda tendrils du ar gefndir coch, sy'n symbol o'r frwydr rhwng Venom a Spider-Man. Mae Arachnoplates Dbrand yn debyg iawn i ddyluniad Sony ond yn cynnwys webin mwy cymhleth a dim pryfed cop.

Mae barn chwareus Dbrand ar fersiwn Sony yn amlwg yn nisgrifiad yr eitem. Mae'r cwmni'n gwawdio Sony yn gynnil am fethu â chynhyrchu digon o stoc o'u paneli ochr gemau fideo trwyddedig. Dywed Dbrand, “diolch am ollwng y bêl, chi [cyfres o expletives].” Mae hyn yn gyfeiriad at y ffaith bod platiau swyddogol Sony wedi gwerthu allan yn gyflym, gan arwain at sgalwyr yn eu hailwerthu am brisiau afresymol. Nod Dbrand yw mynd i'r afael â'r prinder a chynnig dewis arall i gefnogwyr a fethodd ar y platiau swyddogol.

Nid dyma'r tro cyntaf i Dbrand feirniadu Sony yn gyhoeddus. Yn 2021, rhyddhaodd y cwmni ei blatiau newydd ei hun ar gyfer y PS5, gan honni ei fod wedi “trwsio” dyluniad Sony. Roedd Dbrand hyd yn oed wedi meiddio Sony i'w siwio mewn datganiad beiddgar ar eu gwefan. Fodd bynnag, yn y pen draw bu'n rhaid iddynt dynnu'r platiau o'r gwerthiant pan gyhoeddodd Sony lythyr darfod ac ymatal yn bygwth camau cyfreithiol.

Gellir archebu Arachnoplates Dbrand ymlaen llaw ar gyfer 65 o ddoleri Canada, gydag opsiynau ychwanegol fel croen i orchuddio canol y clawr PS5 a goleuadau coch. Mewn cymhariaeth, gwerthwyd cloriau swyddogol Spider-Man am £ 54.99 ar y PlayStation Store.

Mae dull chwareus Dbrand ac offrymau argraffiad cyfyngedig yn rhoi opsiynau addasu amgen i gefnogwyr y PS5. Er ei fod wedi'i ysbrydoli gan ddyluniadau Sony, mae Dbrand yn ychwanegu ei dro ei hun, gan ddarparu ar gyfer y rhai a fethodd ar y platiau swyddogol neu sy'n well ganddynt esthetig gwahanol.

