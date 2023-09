Pokémon Scarlet and Violet DLC: Trysor Cudd Ardal Sero Wedi'i Ryddhau

Mae'r Pokémon Scarlet a Violet DLC y bu disgwyl mawr amdano wedi cyrraedd o'r diwedd, gyda'r rhan gyntaf o'r enw 'The Teal Mask' yn cael ei rhyddhau yr wythnos hon. Gall hyfforddwyr nawr gychwyn ar antur newydd yng ngwlad Kitakami, dod ar draws Pokémon newydd, archwilio lleoedd newydd, a phrofi straeon newydd.

Un o'r ychwanegiadau cyffrous yn y DLC hwn yw cyflwyno The Heroes of Kitakami, grŵp o hyfforddwyr pwerus sy'n chwarae rhan hanfodol yn y stori. Bydd hyfforddwyr yn cael y cyfle i ryngweithio â nhw, dysgu am eu teithiau, ac efallai hyd yn oed eu herio i frwydrau.

Mae pentref Kitakami hefyd yn ganolog i'r DLC hwn, gan ganiatáu i hyfforddwyr ymgolli yn ei ddiwylliant cyfoethog a darganfod ei gyfrinachau. Mae'n lle bywiog a bywiog sy'n cynnig awyrgylch unigryw o'i gymharu â rhanbarthau eraill yn y gêm.

Ar ben hynny, bydd hyfforddwyr yn dod ar draws Pokémon cyfarwydd sydd wedi mudo o ranbarthau eraill ac wedi gwneud Kitakami yn gartref newydd iddynt. Un Pokémon o'r fath yw Polteageist, rhywogaeth sydd newydd ei darganfod sy'n unigryw i'r DLC hwn. Mae ei ddyluniad a'i alluoedd yn ei wneud yn ychwanegiad diddorol i dîm unrhyw hyfforddwr.

Os ydych chi'n ystyried prynu'r DLC, mae'n werth nodi bod dwy ran i “The Hidden Treasure of Area Zero” - 'Theal Mask' a 'The Indigo Disk'. Yn ogystal, mae'n cynnwys set unffurf sy'n cynrychioli'r holl dymhorau, gan ganiatáu i hyfforddwyr addasu ymddangosiad eu cymeriad yn y gêm.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y fersiwn DLC sy'n gydnaws â'ch copi eich hun o'r gêm wrth brynu.

I gloi, mae rhyddhau'r Pokémon Scarlet a Violet DLC yn nodi pennod newydd gyffrous yn y gêm. Gyda Pokémon newydd, straeon cyfareddol, a lleoliadau syfrdanol, mae'n hanfodol i unrhyw hyfforddwr Pokémon sy'n awyddus am anturiaethau ffres.

