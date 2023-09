Amseroedd Rhyddhau ar gyfer Theal Mask DLC yn Pokemon Scarlet a Violet

Mae hyfforddwyr ledled y byd yn aros yn eiddgar am ryddhau'r Pokemon Scarlet a Violet DLC cyntaf, The Teal Mask. Ar fin lansio ddydd Mercher, Medi 13, mae chwaraewyr yn chwilfrydig am yr amseroedd rhyddhau penodol yn eu rhanbarth.

Yn ôl gwybodaeth a gadarnhawyd, bydd The Teal Mask DLC yn cael ei ryddhau ar yr adegau canlynol:

– 6 pm Amser y Môr Tawel (Medi 12)

– 8pm Amser Canolog (Medi 12)

– 9 pm Amser y Dwyrain (Medi 12)

– 2 am Amser y DU (Medi 13)

– 3 am Amser Canol Ewrop (Medi 13)

– 5:30 am Amser Indiaidd (Medi 13)

– 9am Amser Japan (Medi 13)

Efallai y bydd yr amseroedd hyn yn destun newid, ond disgwylir i'r gêm lansio o gwmpas yr amser a ddarperir. Dylai chwaraewyr gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gyhoeddiadau ynghylch newidiadau amser rhyddhau.

Mae Theal Mask yn rhan o The Hidden Treasure of Area Zero DLC ar gyfer Pokemon Scarlet and Violet. Mae'r DLC yn mynd â chwaraewyr ar daith ysgol i Kitakami, pentref bywiog sy'n llawn gweithgareddau Nadoligaidd a gwerthwyr stryd. Mae'r Cwmni Pokémon eisoes wedi pryfocio bwystfilod poced newydd, Chwedlau, a chymeriadau a fydd yn cael eu cyflwyno yn The Teal Mask.

Mae gollyngiadau hefyd wedi datgelu gwybodaeth ychwanegol am alluoedd newydd, cofnodion Pokedex, a bwystfilod poced fel Bloodmoon Ursaluna. Mae ail ran The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, o'r enw The Indigo Disk, wedi'i threfnu ar gyfer rhyddhau Chwarter 4 / Gaeaf yn 2023.

Bydd angen i chwaraewyr sydd am brofi Theal Mask DLC fod yn berchen ar naill ai Pokemon Scarlet neu Pokemon Violet. Bydd angen i'r rhai sy'n berchen ar y ddwy gêm brynu copïau ar wahân o The Teal Mask.

Er gwaethaf problemau technegol cychwynnol a effeithiodd ar drochiad a phrofiad y chwaraewyr, cafodd Pokemon Scarlet a Violet lansiad hynod lwyddiannus, gan ddod y datganiad Nintendo mwyaf erioed gyda 10 miliwn o gopïau wedi'u gwerthu yn ystod y tridiau cyntaf.

Ffynonellau:

– [Ffynhonnell 1]

– [Ffynhonnell 2]