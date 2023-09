IBM yn Ehangu Cydweithrediad â Parle Products i Yrru Trawsnewid Digidol

By

Mae IBM wedi cyhoeddi ehangu ei bartneriaeth gyda Parle Products, brand bisgedi blaenllaw yn India, i gyflymu taith trawsnewid digidol y cwmni. Trwy drosoli technolegau cwmwl a Deallusrwydd Artiffisial (AI), mae Parle wedi gallu gwella effeithlonrwydd gweithredol a gwneud y gorau o'r seilwaith TG cyffredinol.

Cyn eu cydweithrediad ag IBM yn 2014, roedd Parle yn wynebu heriau yn eu rhwydwaith cyflenwi a dosbarthu cymhleth oherwydd strategaethau heb eu gwahaniaethu ar draws cynhyrchion a sianeli. Arweiniodd hyn at gyfyngiadau ar lefel gwasanaeth a chostau uwch. Fodd bynnag, gyda chefnogaeth IBM Consulting, mae Parle wedi llwyddo i leihau costau cyrchu, gwella cywirdeb rhagolygon gwerthiant, a gostwng y gost i'w weini.

Mynegodd Sanjay Joshi, CIO o Parle Products, ei optimistiaeth am y bartneriaeth, gan nodi, “Gydag IBM Consulting, rydym ar fin datgloi llwybrau twf mwy newydd ac yn parhau i fod ar flaen y gad yn esblygiad diwydiant.” Mae'r cydweithrediad ag IBM wedi helpu Parle i symleiddio nifer o swyddogaethau, gan gynnwys trawsnewid caffael, esblygiad cadwyn gyflenwi, a thrawsnewid AD.

Amlygodd Kamal Singhani, Partner Rheoli Gwlad IBM Consulting yn India a De Asia, bwysigrwydd trosoledd technolegau cwmwl ac AI yn nhirwedd busnes cystadleuol heddiw. Pwysleisiodd fod y technolegau trawsnewidiol hyn yn hanfodol ar gyfer bodloni gofynion cwsmeriaid a gwella'r gweithrediadau busnes cyffredinol.

Trwy drosoli galluoedd cwmwl ac AI IBM, mae Parle Products wedi gallu gyrru trawsnewid digidol a chyflawni rhagoriaeth weithredol. Gyda'r bartneriaeth hon, nod Parle yw gwella ei bresenoldeb yn y farchnad ymhellach a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer twf.

Ffynonellau:

– IBM

- Cynhyrchion Parle

Diffiniadau:

- Cwmwl: Mae cyfrifiadura cwmwl yn cyfeirio at ddarparu gwasanaethau cyfrifiadura, gan gynnwys storio, gweinyddwyr, cronfeydd data, meddalwedd, a dadansoddeg dros y rhyngrwyd.

- Deallusrwydd Artiffisial (AI): Mae AI yn gangen o wyddoniaeth gyfrifiadurol sy'n anelu at ddatblygu peiriannau sy'n gallu cyflawni tasgau sydd fel arfer yn gofyn am ddeallusrwydd dynol, megis adnabod lleferydd, gwneud penderfyniadau, a datrys problemau.

Nodyn: Ysgrifennwyd yr erthygl hon yn seiliedig ar wybodaeth o'r erthygl ffynhonnell a gwybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan y cynorthwyydd. Ni chynhwyswyd unrhyw URLau uniongyrchol, a chafodd unrhyw ddyfyniadau o'r erthygl wreiddiol eu haralleirio.