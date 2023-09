Mae Panasonic yn Cyhoeddi Lumix G9 II gydag Autofocus Uwchraddedig a Nodweddion Uwch

By

Heddiw, mae Panasonic wedi datgelu'r Lumix G9 II y bu disgwyl mawr amdano, sy'n olynydd i'w gamera blaenllaw G9 Micro Four Thirds (MFT). Mae'r G9 II wedi'i gynllunio ar gyfer crewyr hybrid sy'n blaenoriaethu ffotograffiaeth llonydd a fideo. Nodwedd amlwg y camera hwn yw ei system autofocus wedi'i huwchraddio, a gyflwynwyd gyntaf yn y Panasonic Lumix S5 II.

Mae'r system autofocus newydd yn cynnig ffocws cyflymach a mwy cywir gyda system canfod cam 779 cynyddol. Mae hefyd yn cynnwys algorithmau adnabod ac olrhain pwnc uwch, gan ganiatáu ar gyfer olrhain bodau dynol, anifeiliaid (gan gynnwys llygaid), ceir a beiciau modur yn effeithiol. Er efallai nad yw'r ystod o bynciau cydnabyddedig mor eang â brandiau eraill, mae'n ymdrin â'r meysydd allweddol y mae'r rhan fwyaf o ffotograffwyr yn canolbwyntio arnynt.

Y tu mewn i'r G9 II, mae Synhwyrydd MOS Live MOS 25.2MP sydd newydd ei ddylunio wedi'i baru ag injan brosesu newydd sbon. Mae'r camera'n defnyddio modd shifft picsel cydraniad uchel, gan alluogi saethu llaw i gynhyrchu delweddau 100MP. Mae'r sgôr ISO yn amrywio o 100 i 25,600.

Mae cyflymder byrstio'r G9 II yn 60fps trawiadol gydag autofocus parhaus, y gellir ei gynyddu i 75fps heb autofocus gan ddefnyddio'r caead electronig. Gyda'r caead mecanyddol, mae'r camera yn cynnig cyflymder byrstio ychydig yn arafach o 14fps (AF-S) neu 10fps (AF-C). Yn ogystal, mae modd rhag byrstio y gellir ei osod i ddal y camau gweithredu 1.5, 1, neu 0.5 eiliad cyn pwyso'r caead yn llawn, gan sicrhau na chollir unrhyw eiliadau hanfodol.

Mae'r Lumix G9 II yn gydnaws ag ystod eang o lensys Micro Four Thirds o Panasonic, Olympus, Leica, a brandiau eraill, gan ddarparu arsenal helaeth i ffotograffwyr ar gyfer unrhyw sefyllfa saethu. Mae Panasonic hefyd wedi gwella ei system sefydlogi delweddau gyda hyd at 8 stop o sefydlogi yn y corff (BIS) ac IS Gweithredol uwch ar gyfer sefydlogi ychwanegol yn ystod symudiad.

O ran galluoedd fideo, mae'r G9 II yn cynnig penderfyniadau fideo 5.7K 60c, 4K 120p, neu FullHD 240p max. Gall recordio gan ddefnyddio'r synhwyrydd llawn mewn 4:2:0 10-did, gan ddarparu hyd at 13 stop o ystod ddeinamig wrth saethu yn V-Log. Mae'r camera yn cefnogi recordio yn Apple ProRes ac yn caniatáu i ddefnyddwyr greu a gosod eu LUTs amser real eu hunain neu ddewis o 19 LUT wedi'u gwneud ymlaen llaw.

Mae dyluniad corff y G9 II wedi'i fireinio o'i gymharu â'i ragflaenydd, gan gynnwys top mwy gwastad sy'n atgoffa rhywun o'r Lumix S5 II. Mae'r sgrin uchaf wedi'i disodli gan ddeial swyddogaeth ar wahân, ac mae'r cynllun cyffredinol yn parhau i fod yn gyfarwydd i saethwyr Panasonic presennol. Mae gan y camera sgrin 3 modfedd 1,080k-dot a chanfyddwr electronig 3,680k-dot.

Bydd y Lumix G9 II ar gael ddiwedd mis Tachwedd gyda phris cychwynnol o $1,899 / £1,699 i'r corff yn unig. Yn y DU, bydd yn cael ei werthu mewn dau becyn: un gyda lens Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS am £1,899, ac un arall gyda'r Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lens am £2,249.

Ar y cyfan, mae'r Panasonic Lumix G9 II yn gamera trawiadol gydag autofocus datblygedig, sefydlogi delwedd, a nodweddion fideo. Mae'n cynnig profiad saethu amlbwrpas i grewyr hybrid sy'n mynnu lluniau llonydd a fideos o ansawdd uchel.

