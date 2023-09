Darganfyddwch y Cysylltiadau yng Ngêm Pos y New York Times

By

Crynodeb: Mae'r New York Times wedi rhyddhau gêm bos newydd o'r enw Connections. Amcan y gêm yw categoreiddio set o 16 gair yn bedwar grŵp cyfrinachol trwy ddod o hyd i gysylltiadau rhyngddynt. Mae'r gêm yn ailosod bob dydd ac yn cynnig lefelau amrywiol o anhawster. Gall chwaraewyr olrhain eu rhediadau buddugol a chymharu sgoriau gyda ffrindiau. Os oes angen help arnoch i ddatrys y pos, mae'r gêm yn rhoi awgrymiadau ac yn datgelu'r atebion. Ymhlith y themâu heddiw mae addurniadau Calan Gaeaf, sioeau teledu, symbolau peiriannau slot, a rhifau mewn teitlau llyfrau. Er enghraifft, mae'r categori Addurniadau Calan Gaeaf yn cynnwys geiriau fel Ystlumod, Cobweb, Pwmpen, a Tombstone. Mae'r gêm yn heriol, ond mae'r gridiau'n newid bob dydd, gan roi cyfleoedd newydd i chwaraewyr ddatrys y pos.

Gêm bos yw Connections a grëwyd gan y New York Times. Mae'r gêm yn cyflwyno grid o 16 gair i chwaraewyr ac yn gofyn iddynt drefnu'r geiriau yn bedair set o bedwar yn seiliedig ar y cysylltiadau rhyngddynt. Gall y cysylltiadau hyn fod yn gysylltiedig â themâu amrywiol, megis teitlau masnachfreintiau gemau fideo, dilyniannau cyfresi llyfrau, arlliwiau o goch, neu enwau bwytai cadwyn.

Er y gall rhai geiriau ymddangos fel y gallent ffitio i mewn i themâu lluosog, dim ond un ateb cywir sydd ar gyfer pob set. Er mwyn helpu chwaraewyr i adnabod y cysylltiadau, mae'r gêm yn caniatáu iddynt gymysgu ac aildrefnu'r geiriau ar y grid.

Mae gan bob set o eiriau god lliw, a'r grŵp melyn yw'r hawsaf i'w adnabod a'r grŵp porffor yw'r anoddaf. Unwaith y bydd chwaraewyr yn meddwl eu bod wedi nodi set, gallant gyflwyno eu hateb. Os yn gywir, bydd y pedwar gair yn cael eu tynnu oddi ar y grid, a bydd y thema sy'n eu cysylltu yn cael ei datgelu. Bydd dyfalu anghywir yn cyfrif fel camgymeriad, ac mae gan chwaraewyr gyfyngiad o bedwar camgymeriad cyn i'r gêm ddod i ben.

Os yw chwaraewyr yn cael trafferth datrys y pos, mae'r gêm yn darparu awgrymiadau ac yn datgelu rhai o'r atebion. Ymhlith y themâu heddiw mae Addurniadau Calan Gaeaf, Sioeau Teledu, Symbolau Peiriannau Slot, a Rhifau mewn Teitlau Llyfrau. Er enghraifft, mae un o'r Addurniadau Calan Gaeaf yn Ystlumod, ac mae un o'r Sioeau Teledu yn 24.

Mae Connections wedi'i gynllunio i fod yn heriol, ac mae'r gridiau'n newid bob dydd, gan gynnig posau newydd i chwaraewyr eu datrys. Felly os na allech chi ddatrys pos heddiw, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn ôl yfory am her newydd.

Ffynhonnell: New York Times