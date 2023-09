Nid oes dim ffôn 2 yn derbyn dim byd OS 2.0.3 Diweddariad Firmware

Mae'r Nothing Phone 2, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2023, yn derbyn diweddariad cadarnwedd newydd o'r enw Nothing OS 2.0.3. Mae'r diweddariad hwn yn dod â nifer o welliannau a newidiadau i'r ffôn clyfar. Un o'r prif ychwanegiadau yw teclyn cwmpawd newydd sy'n cynnig llywio manylach. Bydd defnyddwyr hefyd yn sylwi ar UI newydd ar gyfer modd poced, sy'n gwella profiad y defnyddiwr.

Yn ogystal, mae'r diweddariad firmware yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer Zomato ym mar Cynnydd Glyph ac yn gwella cydnawsedd OTG. Gall defnyddwyr hefyd ddisgwyl gwelliannau yn y datrysiad dal Recorder Sgrin, sefydlogrwydd cysylltiad Bluetooth, sefydlogrwydd NFC, ac adborth haptig.

Ar ben hynny, daw'r diweddariad Nothing OS 2.0.3 gyda darn diogelwch Android Awst 2023, gan sicrhau gwell diogelwch ar gyfer y ddyfais. Nid oes dim wedi ymrwymo i ddarparu tair blynedd o ddiweddariadau Android OS a phedair blynedd o glytiau diogelwch ar gyfer y Nothing Phone 2.

Mae gan y diweddariad faint pecyn o 130 MB ac mae'n cael ei gyflwyno i berchnogion Nothing Phone 2. Gall defnyddwyr wirio â llaw am y diweddariad trwy fynd i Gosodiadau> System> Diweddariad System ar eu dyfeisiau.

Gyda'i Snapdragon 8+ Gen 1 SoC pwerus, mae'r Nothing Phone 2 wedi'i gynllunio i ddarparu perfformiad rhagorol. Mae'r ffôn clyfar hefyd yn cynnwys gosodiad camera cefn deuol gyda dau synhwyrydd 50-megapixel a rhyngwyneb Glyph LED wedi'i ddiweddaru ychydig ar gyfer hysbysiadau o apiau lluosog.

Mae'r diweddariad firmware ar gael yn India ar hyn o bryd, fel y cadarnhawyd gan dderbyn y diweddariad ar yr uned adolygu. Nid oes unrhyw beth yn parhau i wella profiad y defnyddiwr a darparu diweddariadau amserol ar gyfer ei ffonau smart.

Ffynhonnell: Gadgets 360, Dim Ffôn 2 Yn Derbyn Dim Diweddariad OS 2.0.3