Datgelu Gemau Medi PlayStation Plus: NieR Replicant, Star Ocean, a Mwy

Mae'r rhestr o gemau rhad ac am ddim PlayStation Plus ar gyfer mis Medi wedi'i ddatgelu, ac mae'n cynnwys rhai teitlau y mae disgwyl mawr amdanynt. Daw'r wybodaeth o ffynhonnell ddibynadwy Dealabs, sy'n adnabyddus am ollwng rhestrau gêm ymlaen llaw. Disgwylir i'r gemau hyn fod ar gael o Fedi 19, ond mae'r cadarnhad swyddogol yn yr arfaeth.

Un o'r teitlau standout yn y lineup yw NieR Replicant ver.1.22474487139 …, sydd wedi cael ei ganmol fel “dewis diogel i gefnogwyr” yn adolygiad Eurogamer. Mae'r gêm yn cynnwys terfyniadau lluosog sy'n ei gwneud yn ofynnol i chwaraewyr ailchwarae adrannau, er y gallai hyn fod yn ailadroddus i rai. Serch hynny, mae wedi cael derbyniad da gan chwaraewyr a beirniaid fel ei gilydd.

Gêm nodedig arall yw Dadbacio, sydd wedi ennill llawer o ganmoliaeth ers ei ryddhau. Enillodd wobrau Gêm y Flwyddyn yn yr Indie Live Expo a derbyniodd y BAFTA am y Naratif Gorau yn 2022. Disgrifiodd cyn-olygydd pennaf Eurogamer, Martin, Unpacking fel “peth anorchfygol” a chanmolodd ei adrodd straeon unigryw a dynol.

Ochr yn ochr â NieR Replicant a Dadbacio, mae lineup mis Medi hefyd yn cynnwys Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, a Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Mae'r teitlau hyn yn cynnig ystod amrywiol o genres a phrofiadau gameplay i chwaraewyr eu mwynhau .

Fodd bynnag, mae'n werth nodi bod y datganiadau hyn yn dod ar ôl cyhoeddiad Sony am gynnydd pris byd-eang ar gyfer tanysgrifiadau PlayStation Plus. Bellach mae'n rhaid i danysgrifwyr yn y DU dalu £ 59.99 am 12 mis o PlayStation Plus Essential, gyda chynnydd mewn prisiau ar gyfer tanysgrifiadau Premiwm Extra ac Extra hefyd.

Ar y cyfan, mae cyfres mis Medi o gemau PlayStation Plus yn cynnig cymysgedd o deitlau y mae disgwyl mawr amdanynt a phrofiadau sydd wedi'u canmol yn fawr. P'un a ydych chi'n gefnogwr o RPGs gweithredu, gemau a yrrir gan naratif, neu efelychiadau strategaeth, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau.

