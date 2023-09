NBA 2K24 yn Derbyn Adlach gan PC Players, Yn dod yn Gêm Ail-Adolygiad Gwaethaf ar Stêm

Mae'r NBA 2K24 a ryddhawyd yn ddiweddar, y rhandaliad diweddaraf yn y gyfres bêl-fasged hirsefydlog a ddatblygwyd gan 2K, wedi wynebu beirniadaeth ddwys gan chwaraewyr PC, gan arwain at fewnlifiad o adolygiadau negyddol ar Steam. O ganlyniad, mae'r gêm bellach yn safle'r ail gêm a adolygwyd waethaf ar y platfform, ychydig y tu ôl i Overwatch 2, yn ôl Steam 250 .

Mae'r adlach yn deillio o'r ffaith bod fersiwn PC NBA 2K24 yn seiliedig ar fersiynau PlayStation 4 ac Xbox One o'r gêm, yn hytrach na'r fersiynau PlayStation 5 ac Xbox Series X/S mwy datblygedig. Mae'r penderfyniad hwn wedi gadael y rhifyn PC yn ddiffygiol yn weledol ac yn amddifad o welliannau sylweddol o'i gymharu â datganiad y llynedd. Yn ogystal, mae rhai nodweddion sy'n unigryw i'r fersiynau consol mwy newydd yn absennol yn y fersiwn PC.

Er enghraifft, mae gwefan swyddogol y gêm yn tynnu sylw at nodweddion fel ProPLAY, sy'n ymgorffori ffilm NBA go iawn yn ddi-dor i gameplay NBA 2K24, yn ogystal â'r modd gyrfa personol o'r enw The W. Yn anffodus, dim ond chwaraewyr ar PlayStation 5 ac Xbox y mae'r nodweddion hyn yn hygyrch. Cyfres X/S, gan adael chwaraewyr PC yn teimlo'n chwith.

Mae adolygiadau ar Steam yn mynegi'r siom a rennir gan chwaraewyr. Mae llawer yn nodi bod y gameplay a'r animeiddiadau yn parhau i fod yn ddigyfnewid i raddau helaeth o iteriadau blaenorol. Dywed un chwaraewr, “Mae prif fwydlen a gwead y parc yn dal i edrych yn rhad iawn fel bob amser.” Mae adolygiad arall yn tynnu sylw at y diffyg ymdrech a roddir yn y fersiwn PC, gan ei gymharu â rhifyn y consol a mynegi rhwystredigaeth ynghylch cyfleoedd a gollwyd i'w wneud yn gyfartal â fersiynau'r genhedlaeth nesaf.

Mae beirniadaeth hefyd yn cael ei gyfeirio at gynnwys microtransactions yn NBA 2K24, gêm y mae chwaraewyr eisoes wedi talu pris llawn amdani. Mae sylwadau negyddol ar lwyfannau fel Reddit yn sôn am sut mae'r gêm yn defnyddio tactegau microtransaction amrywiol, gan waethygu anfodlonrwydd ymhlith chwaraewyr ymhellach.

Ar hyn o bryd, nid yw 2K wedi mynd i'r afael â'r materion sy'n ymwneud â'r fersiwn PC nac wedi darparu unrhyw wybodaeth am ddiweddariadau posibl i wella'r gêm.

Diffiniadau:

- Microtransactions: Pryniannau yn y gêm sy'n caniatáu i chwaraewyr brynu nwyddau neu nodweddion rhithwir gan ddefnyddio arian y byd go iawn.

- PlayStation 4 (PS4): Consol hapchwarae a ddatblygwyd gan Sony.

- Xbox One: Consol hapchwarae a ddatblygwyd gan Microsoft.

- PlayStation 5 (PS5): Consol gemau diweddaraf Sony, yn olynu'r PS4.

- Xbox Series X/S: Consolau gemau diweddaraf Microsoft, yn olynu'r Xbox One.

Ffynonellau: Steam 250, Eurogamer