Ymchwilwyr yn Llwyddiannus mewn Nanotechnoleg Hunan-Gydosod

Crynodeb: Mae tîm o ymchwilwyr yn DTU Electro wedi gwneud cynnydd sylweddol ym maes nanotechnoleg hunan-gydosod. Trwy gyfuno'r dulliau o'r brig i lawr ac o'r gwaelod i fyny, maent wedi llwyddo i greu ceudod hunan-gydosod gyda gwagle aer ar raddfa ychydig o atomau. Mae'r canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature, yn manylu ar adeiladu cyseinydd hunan-gydosod gyda drychau silicon o amgylch bylchau ar raddfa atomig. Mae gan y datblygiad arloesol hwn y potensial i chwyldroi ystod eang o ddiwydiannau gan gynnwys electroneg, nanorobotics, synwyryddion, a thechnolegau cwantwm. Er bod llawer o waith i'w wneud eto cyn gwireddu'r weledigaeth o gylched electronig cwbl hunan-ymgynnull, mae'r ymchwil hwn yn gam pwysig ymlaen.

Yn draddodiadol, mae ymchwilwyr wedi mynd at nanotechnoleg gan ddefnyddio dau ddull ar wahân - y dulliau o'r brig i lawr ac o'r gwaelod i fyny. Mae'r dull o'r brig i lawr yn cynnwys dechrau gyda strwythur mwy a gweithio i lawr i greu nanostrwythurau, tra bod y dull o'r gwaelod i fyny yn anelu at gael nanosystemau hunan-ymgynnull. Mae cyfuno'r ddau ddull hyn wedi bod yn her oherwydd y gwahanol scalability a gofynion graddfa atomig.

Aeth tîm DTU Electro i’r afael â’r her hon trwy ddefnyddio grymoedd arwyneb fel y llu van der Waals a llu Casimir, sy’n cael eu gyrru gan amrywiadau cwantwm. Trwy greu ceudodau ffotonig, roeddent yn gallu cyfyngu ffotonau i fylchau aer hynod o fach, ar raddfa ychydig o atomau yn unig. Er bod y broses hunan-gynulliad yn caniatáu dimensiynau eithafol, mae'r gofynion nanoffabrication yn parhau i fod yn heriol.

Er bod gan strwythurau hunan-ymgynnull y potensial i greu deunyddiau unigryw gyda phriodweddau hynod, yr her yw cysylltu'r strwythurau hyn â'r byd allanol. Mae angen technoleg lled-ddargludyddion presennol o hyd i greu gwifrau neu ganllawiau tonnau i alluogi cysylltedd. Fodd bynnag, mae'r ymchwilwyr yn DTU Electro yn credu bod gan eu datblygiad y potensial i bontio'r bwlch rhwng nanotechnoleg hunan-ymgynnull a lled-ddargludyddion confensiynol.

Er bod angen llawer mwy o ddatblygiadau arloesol cyn gwireddu potensial nanotechnoleg hunangynnull yn llawn, mae ymchwilwyr yn obeithiol am y cynnydd a wnaed. Mae'r ymchwil hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol mewn nanotechnoleg hunan-gydosod, gan ddod â ni'n agosach at ddyfodol lle gall cylchedau electronig adeiladu eu hunain a harneisio potensial llawn nanodechnoleg.