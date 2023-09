Cyflwyno'r Xbox Mastercard: Cerdyn Credyd ar gyfer Selogion Hapchwarae

Mae Microsoft ar fin lansio cynnyrch newydd cyffrous ar gyfer selogion gemau - yr Xbox Mastercard. Ar gael yn benodol i brofwyr Xbox yn yr Unol Daleithiau, mae'r cerdyn credyd dim ffi blynyddol hwn a gyhoeddir gan Barclays yn cynnig cyfle unigryw i chwaraewyr ennill pwyntiau y gellir eu defnyddio ar gemau Xbox ac ychwanegion.

Yn wahanol i Microsoft Rewards, mae'r Xbox Mastercard yn gweithredu fel system wobrwyo ar wahân. Gall deiliaid cardiau ennill un pwynt cerdyn am bob $1 a werir, gyda 1,500 o bwyntiau cerdyn yn cyfateb i gerdyn rhodd $15 y gellir ei ddefnyddio yn siop Xbox ar-lein Microsoft. Ar ben hynny, mae gan berchnogion Xbox Mastercard gyfle i ennill pum pwynt am bob $1 a werir ar gynhyrchion cymwys o'r Microsoft Store ar-lein, yn ogystal â thri phwynt am bob $1 a werir ar wasanaethau ffrydio fel Netflix a Disney Plus, a gwasanaethau dosbarthu fel Grubhub a Drws Drws.

Mae buddion unigryw hefyd ar gael i aelodau cerdyn newydd. Gallant ennill bonws o 5,000 o bwyntiau (cyfwerth â gwerth $50) ar ôl gwneud eu pryniant cyntaf, yn ogystal â thanysgrifiad tri mis i Xbox Game Pass Ultimate. Gellir hyd yn oed roi'r aelodaeth tri mis hwn i ffrindiau neu deulu.

Mae'r Xbox Mastercard yn cynnwys nifer o opsiynau dylunio i ddewis ohonynt a gellir eu personoli gyda gamertag unigryw. Gan ddechrau o Fedi 21, gall Xbox Insiders yn yr Unol Daleithiau cyfandirol, Alaska, a Hawaii ddechrau gwneud cais am y cerdyn credyd cyffrous hwn.

Mae'n werth nodi bod hyn yn nodi'r tro cyntaf ers dros ddegawd i Microsoft gynnig cerdyn credyd Xbox. Yn flaenorol, rhoddodd y cwmni gerdyn teyrngarwch Xbox Live Diamond am ddim i danysgrifwyr Xbox Live yn 2005, a oedd yn cynnig gostyngiadau i'r manwerthwyr a gymerodd ran. Mae gan Sony hefyd gerdyn credyd tebyg, y cerdyn credyd PlayStation, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gronni pwyntiau ar gyfer pryniannau sy'n gysylltiedig â gemau.

Mae'r Xbox Mastercard yn ffordd arloesol i chwaraewyr ennill gwobrau wrth fwynhau eu hoff hobi. Gyda'i amrywiaeth o fuddion ac offrymau unigryw, mae'r cerdyn credyd hwn ar fin cael ei alw'n fawr gan selogion gemau ledled yr Unol Daleithiau.

Ffynonellau:

– [Ffynhonnell 1]

– [Ffynhonnell 2]