Rheolydd Diwifr Xbox Astral Purple Newydd Ar Gael Nawr ar gyfer Rhag-archeb

Mae Microsoft yn rhyddhau amrywiad lliw newydd o'r Xbox Wireless Controller o'r enw Astral Purple. Mae'r rheolydd yn cynnwys casin blaen porffor dwfn, ffyn bawd a botymau cyfatebol, a chefn gwyn. Mae'r sbardunau, bymperi, a D-pad yn ddu. Gall chwaraewyr sydd yn y farchnad ar gyfer rheolydd Xbox newydd ac sy'n caru'r lliw porffor nawr archebu'r rheolydd Astral Purple, am bris o $64.99 / £59.99, o'r Microsoft Store. Disgwylir iddo gael ei lansio ar Fedi 19.

Mae Microsoft wedi bod yn cyflwyno gwahanol ddyluniadau lliw newydd ar gyfer rheolwyr Xbox dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae rhai o'r datganiadau blaenorol yn cynnwys rheolydd Sunkissed Vibes, rheolydd Stormcloud Vapor, a rheolydd Velocity Green. Fodd bynnag, y rheolydd mwyaf unigryw ac anghonfensiynol a gynigiwyd gan Microsoft oedd y rheolydd TMNT ag arogl pizza.

Bydd chwaraewyr a chefnogwyr Xbox yn gwerthfawrogi'r opsiwn i ychwanegu sblash o borffor i'w gosodiad hapchwarae gyda Rheolydd Diwifr Xbox Astral Purple. Gyda'i ddyluniad dymunol yn esthetig, mae Microsoft yn parhau i ddarparu amrywiaeth o ddewisiadau lliw i weddu i ddewisiadau unigol. Mae rhag-archebu'r rheolydd yn sicrhau y bydd cefnogwyr ymhlith y cyntaf i fod yn berchen ar yr ychwanegiad newydd hwn i linell rheolydd Xbox.

