Adfywio Etifeddiaeth CD-i Philips: Arzette ac Efelychu Gemau “Drwg”

Ym 1991, daeth y Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) i mewn i'r diwydiant hapchwarae. Tra bod y CD-i wedi addo chwarae CDs a gemau fideo, mae ei enwogrwydd yn gorwedd yn yr union gemau roedd yn eu cynnig. Yn nodedig, roedd masnachfraint Zelda ymhlith y teitlau a gyrhaeddodd y platfform hwn, dim ond i gael dirmyg a siom eang. Yn gyflym ymlaen at 2023, ac mae Seth Fulkerson, a elwir yn “Dopply,” ar fin rhyddhau Arzette: The Jewel of Faramore, gêm blatfformwyr sy’n talu gwrogaeth i gemau od ac sy’n aml yn cael eu beirniadu o’r oes CD-i.

Roedd demo Arzette yn PAX West 2023 yn arddangos yr ymroddiad a'r sylw i fanylion a dywalltodd Fulkerson i'r prosiect. Mae'r gêm yn dal yn ffyddlon ddelweddau a mecaneg y gemau CD-i Zelda gwreiddiol. Mae Fulkerson, ynghyd â'r connoisseurs game retro Limited Run, wedi ail-ddychmygu'n fanwl y cefndiroedd wedi'u paentio â llaw, y sprites manwl, a hyd yn oed y toriadau enwog a ddirmygwyd gan lawer. Er gwaethaf y canfyddiad negyddol ynghylch y deunydd ffynhonnell, mae Fulkerson yn gweld potensial yn y gemau gwreiddiol, gan werthfawrogi eu cymysgedd o ddyluniadau lefel llinol ac aflinol a'u harddull gweledol unigryw.

Tra bod efelychu gemau retro wedi dod yn genre poblogaidd, mae Arzette yn sefyll allan fel un o'r ymdrechion cyntaf i efelychu'r profiad CD-i. Mae Fulkerson yn cydnabod efallai nad oes gan lawer o chwaraewyr unrhyw wybodaeth am y gemau a ysbrydolodd Arzette, ond mae'n credu y gall unrhyw un fwynhau'r platfformwr gweithredu wedi'i baentio â llaw gyda'i doriadau swynol ac weithiau cawslyd. I'r rhai sy'n gyfarwydd â'r deunydd ffynhonnell, mae yna Wyau Pasg a chyfeiriadau cynnil wedi'u gwasgaru trwy gydol y gêm, gan ychwanegu haen ychwanegol o fwynhad.

Er na all Fulkerson gyfeirio'n benodol at gemau CD-i gwreiddiol Zelda oherwydd rhesymau cyfreithiol, mae'n cofleidio eu hysbrydoliaeth wrth ymdrechu i greu profiad annibynnol ac unigryw gydag Arzette. Yn wir, mae un o artistiaid gwreiddiol y CD-i gemau Zelda, Rob Dunlavey, wedi cyfrannu at fap y byd a chelf lefel yn Arzette, gan arddangos y cysylltiad rhwng y ddau brosiect.

Yr hyn sy'n gosod Arzette ar wahân yw ymgais o ddifrif i adfywio cyfnod hynod ddrwg o hapchwarae. Mae angerdd Fulkerson dros gemau nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi'n ddigonol a'i gred yn eu potensial heb ei gyffwrdd yn amlwg yn y prosiect hwn. Gydag Arzette, mae'n gobeithio arddangos, gydag amser, adnoddau, a dyluniad gêm da, y gall hyd yn oed gemau “drwg” gael eu trawsnewid yn rhywbeth pleserus a chofiadwy.

