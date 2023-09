Pwysigrwydd Model Cysyniadol mewn Personoli mewn Marchnata Digidol

By

Mae gweledigaeth strategol a phersonoli yn elfennau allweddol mewn marchnata digidol llwyddiannus. Fodd bynnag, mae llawer o sefydliadau'n ei chael hi'n anodd gweithredu mentrau personoli effeithiol oherwydd nad oes ganddynt fodd i gysyniadu ei hanfod. Heb fframwaith strategol, mae personoli yn parhau i fod wedi'i gyfyngu i gymwysiadau tactegol, gan rwystro scalability.

Mae patrwm McKinsey o'r 4 D - Data, Penderfynu, Dylunio a Dosbarthu - yn darparu ymagwedd strwythuredig at bersonoli ar raddfa. Fodd bynnag, mae diffyg arweiniad ymarferol ar weithredu’r agwedd “Penderfynu”. Gall hyn arwain at brofiadau tameidiog cwsmeriaid a gwneud penderfyniadau aneffeithiol.

Wrth wraidd pob model cysyniadol ar gyfer personoli mae tair cydran ganolog: camau, cynigion ac amodau. Mae camau yn cynrychioli cyfnodau taith y cwsmer ac yn darparu cynfas ar gyfer profiadau personol. Cynigion yw'r pwyntiau cyffwrdd personol o fewn pob cam, gan drawsnewid rhyngweithiadau generig yn ddeialogau personol. Amodau yw'r egwyddorion arweiniol sy'n llywodraethu pa gynigion a gyflwynir i ba gwsmeriaid, gan ystyried ffactorau fel priodoleddau cwsmeriaid, ymddygiadau, a chyd-destun.

Mae delweddu'r model personoli yn hanfodol i'w lwyddiant. Yn union fel y mae angen glasbrint ar dŷ, mae strategaeth bersonoli yn gofyn am lasbrint i drafod y strategaeth, cytuno ar gynigion ac amodau, a diffinio gofynion gweithredu. Defnyddir datganiadau cadarnhaol i ddiffinio amodau, gan osgoi dryswch neu ddyblygu. Gellir creu modelau lluosog ar gyfer gwahanol gyd-destunau a sianeli, gan ganiatáu ar gyfer strategaethau personoli mwy effeithiol.

At ei gilydd, mae model cysyniadol cadarn yn ffurfio sylfaen ar gyfer gwneud penderfyniadau effeithiol wrth bersonoli. Trwy ddelweddu'r model ac alinio â chynigion ac amodau, gall sefydliadau greu strategaethau personoli hynod effeithiol wedi'u targedu yn eu hymdrechion marchnata digidol.

