Nintendo yn Diweddu Diweddariadau Cynnwys Newydd ar gyfer Taith Mario Kart

Mae Nintendo wedi cyhoeddi’n ddiweddar na fydd bellach yn rhyddhau cynnwys newydd ar gyfer ei gêm rasio symudol boblogaidd, Mario Kart Tour, ar ôl Hydref 4th. Mewn neges yn y gêm a rennir i gyfryngau cymdeithasol gan gloddiwr data o'r enw OatmealDome, mynegodd Nintendo ei ddiolchgarwch i'r gymuned am chwarae a datgelodd y bydd teithiau yn y gêm yn y dyfodol yn cynnwys cynnwys sydd eisoes wedi'i ryddhau. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw gyrsiau, gyrwyr, certi, na gleiderau newydd yn cael eu hychwanegu wrth symud ymlaen, a bydd y cynnwys presennol yn cael ei ailgylchu am gyfnod amhenodol.

Er gwaethaf diffyg diweddariadau newydd, mae Eurogamer yn adrodd y bydd modd chwarae'r gêm hyd y gellir rhagweld. Mae Taith Mario Kart, a lansiwyd ym mis Medi 2019, wedi bod yn llwyddiant ysgubol i Nintendo, gan gynhyrchu tua $293 miliwn mewn refeniw yn fyd-eang o fis Medi 2022. Fodd bynnag, mae'r gêm wedi wynebu ei chyfran deg o ddadlau, gyda beirniadaeth wedi'i chyfeirio at ei “Sbotolau Pipes” mecanic gacha, a oedd yn gweithredu fel blychau ysbeilio gydag ods nas datgelwyd. Tynnwyd y pibellau hyn ym mis Medi 2022, ond mae Nintendo ar hyn o bryd yn wynebu achos cyfreithiol gweithredu dosbarth gan riant yr honnir bod ei blentyn wedi gwario $ 170 ar Spotlight Pipes heb yn wybod iddynt.

Er nad oes unrhyw ddiweddariadau newydd wedi'u cynllunio ar gyfer Taith Mario Kart, mae Nintendo yn parhau i weithio ar gemau symudol eraill fel Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, a Super Mario Run. Yn ogystal, mae'r cwmni'n ehangu ei fentrau busnes i feysydd megis trefnu digwyddiadau, ochr yn ochr â'i lwyddiant diweddar gyda The Super Mario Bros. Movie.

