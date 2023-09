Pan ddaw Car sydd wedi Torri yn Atgyweiriad Cyflym: Straeon Arbennig y Mecanic

Mewn tro syfrdanol o ddigwyddiadau, cafodd gwerthwr BMW i3 o Sacramento ei hun mewn hunllef waethaf gwerthwr pan drwsiodd prynwr ei gar oedd wedi torri o fewn munudau, gan ychwanegu $3,000 mewn gwerth. Daeth y stori hon yn boblogaidd yn gyflym, gan hyd yn oed ddal sylw Adam Savage o Mythbusters. Digwyddodd yr un senario i awdur yr erthygl hon, a oedd ar ochr gosod yr hafaliad.

Mae'r awdur yn rhannu eu profiad o yrru pedair awr o Detroit i godi Jeep am ddim a gynigiwyd gan fyfyriwr coleg o Brifysgol Talaith Ohio. Trodd y broblem gyda'r Jeep yn broblem syml gyda'r bolltau plât fflecs, a drwsiodd yr awdur mewn dim o amser. Yn lle gyrru i ffwrdd gyda'r Jeep, penderfynodd yr awdur beidio â chynhyrfu'r gwerthwr a gadael iddo ei drwsio. Mae’r awdur yn pwysleisio nad manteisio ar y sefyllfa oedd eu bwriad ond gwneud y peth moesol iawn.

Mae'r erthygl yn mynd ymlaen i drafod rhestriad ar gyfer BMW i3 sydd wedi torri. Mae'r gwerthwr yn disgrifio'r mater gydag electroneg modur trydan y car a sut y gallai fod wedi'i achosi gan nam neu fethiant synhwyrydd. Er gwaethaf y broblem, mae'r gwerthwr yn tynnu sylw at y ffaith bod gweddill y car, gan gynnwys y batri, mewn siâp rhagorol. Mae'r rhestriad hwn yn rhoi cyfle i rywun sy'n dueddol o fecanyddol neu sydd angen rhannau atgyweirio i3 drylliedig.

Mae straeon gwerthwr BMW i3 ac awdur yr erthygl hon yn tynnu sylw at y gwerth posibl y gellir ei ychwanegu at gar wedi'i dorri gydag ychydig o wybodaeth ac ymdrech. Mae hefyd yn codi’r cwestiwn beth yw’r peth iawn i’w wneud pan gyflwynir cyfleoedd o’r fath. Er y gall rhai flaenoriaethu budd personol, mae eraill yn blaenoriaethu ystyriaethau moesol. Yn y pen draw, yr unigolyn a'i amgylchiadau sydd i benderfynu.

Ffynonellau:

- Jalopnik erthygl: “Dyma Beth Ddigwyddodd Pan Gyrrais 500 Milltir I Godi Car Am Ddim”

Diffiniadau:

– Arbennig Mecanic: Term a ddefnyddir i ddisgrifio cerbyd a gynigir am bris isel oherwydd ei broblemau mecanyddol, yn y gobaith y bydd y prynwr yn gallu ei drwsio ac adfer ei werth.

- Bolltau plât hyblyg: Bolltau sy'n diogelu'r plât fflecs, cydran sy'n cysylltu'r injan â'r trawsnewidydd torque mewn system drosglwyddo awtomatig.

- Electroneg Modur Trydan (EME): Yn cyfeirio at y gwrthdröydd sy'n trosi cerrynt DC o'r batri i AC ar gyfer y modur trydan mewn cerbyd trydan. Wedi'i gwmpasu gan warant am gyfnod penodol o amser.

– Y Jeep: Gan gyfeirio at y cerbyd penodol a grybwyllir yn yr erthygl, Jeep a osododd yr awdur cyn ei adael i'r gwerthwr gwreiddiol ei atgyweirio.