Logitech yn Datgelu Cyrhaeddiad: Gwegamera Amlbwrpas ar gyfer Cyflwyniadau o Bell a Ffrydiau Byw

Mae Logitech wedi cyhoeddi lansiad ei we-gamera newydd, y Reach, a ddyluniwyd ar gyfer cyfarfodydd o bell rhyngweithiol, tiwtora ar-lein, ffrydiau byw, a chyflwyniadau. Nodwedd amlwg y Reach yw ei fraich hyblyg a chroyw, sy'n caniatáu symudiad hawdd a hyd yn oed ffilm fideo sy'n wynebu i lawr.

Gyda'r Reach, nod Logitech yw darparu datrysiad ar gyfer cyflwyniadau dangos-a-dweud nad ydynt yn ddigidol lle gall defnyddwyr ddal fideo o eitemau ar eu desg yn gyfleus. Mae mynegiant y camera yn dilyn echelinau lluosog, gan gynnig mwy o amlbwrpasedd wrth ddal cynnwys fideo. Yn ogystal, mae'r Reach yn cynnig symudiad fertigol a chwyddo di-golled hyd at 4.3x, gan sicrhau bod defnyddwyr yn gallu arddangos eu cynnwys yn effeithiol.

Mae'r camera ei hun yn fersiwn well o'r Logitech Streamcam poblogaidd, sy'n cynnwys opteg gwydr gwell a nodwedd autofocus smart newydd. Mae'n cynnig galluoedd fideo 1080p/60fps ac yn darparu profiad plug-a-play, gan gysylltu trwy USB ac integreiddio'n ddi-dor â'r mwyafrif o gyfrifiaduron a llwyfannau ffrydio. Mae The Reach hefyd yn cynnwys clamp ymyl proffil isel ar gyfer profiad defnyddiwr cryno a symlach.

Er nad yw Logitech wedi datgelu manylion prisio ac argaeledd ar gyfer y Reach, mae mabwysiadwyr cynnar yn cael cynnig pwynt pris gostyngol o $300 i $400 trwy ymgyrch Indiegogo Enterprise. Mae'r cwmni wedi penderfynu ariannu'r camera trwy'r platfform hwn yn hytrach na thrwy ddulliau traddodiadol. Dywedodd arweinydd cynnyrch Logitech, Gaurav Bradoo, fod ymchwil marchnad wedi eu harwain i gynnig datrysiad pen-i-ben yn hytrach na mownt annibynnol.

Mae Logitech yn parhau i wneud cynnydd mewn amrywiol feysydd, gyda diweddariadau diweddar i'w linell Pebble o fysellfyrddau a rhyddhau llygoden hapchwarae G Pro X Superlight.

Ffynhonnell: [The Verge] (ffynhonnell)