Banc Canolog Israel yn Ystyried Cyhoeddi Sicl Digidol

Mae banc canolog Israel, Banc Israel, yn archwilio’r posibilrwydd o gyhoeddi sicl digidol i wella systemau talu’r wlad. Er nad yw'r penderfyniad i lansio sicl digidol wedi'i wneud eto, mae'r banc canolog yn parhau i fod yn ymrwymedig i wthio ffin arian digidol.

Dechreuodd y banc canolog ymchwilio a pharatoi ar gyfer y posibilrwydd o gyhoeddi sicl digidol ym mis Tachwedd 2021, fel ffordd o greu system dalu fwy effeithlon. I ddechrau, roedd Israel wedi ystyried cyhoeddi arian cyfred digidol banc canolog (CBDC) ddiwedd 2017, ac mae'r ffocws diweddar ar sicl digidol yn unol â thueddiadau byd-eang mewn economïau datblygedig.

Dywedodd Llywodraethwr Banc Israel, Amir Yaron, fod y penderfyniad i gyhoeddi sicl digidol yn dal i fod ar agor, fel y mae yn yr economïau mwyaf datblygedig. Fodd bynnag, mae'r banc canolog yn ymroddedig i aros ar flaen y gad o ran archwilio CBDC a chefnogi ymdrechion i foderneiddio systemau talu a'r system ariannol yn ei chyfanrwydd.

Mae banc canolog Israel eisoes wedi cydweithio â’i gymar yn Hong Kong a’r Banc ar gyfer Aneddiadau Rhyngwladol ar brosiect Sela. Mae'r prosiect hwn wedi dangos dichonoldeb CBDC manwerthu, gan gyfuno hygyrchedd, cystadleuaeth, a seiberddiogelwch cadarn, tra'n cadw manteision arian parod corfforol.

Gallai sicl digidol wella cystadleuaeth yn system ariannol Israel, sydd ar hyn o bryd yn cael ei dominyddu gan ychydig o fanciau a sefydliadau mawr. Pwysleisiodd y Dirprwy Lywodraethwr Andrew Abir yr angen am chwarae teg sy'n caniatáu i newydd-ddyfodiaid gynnig cynnyrch ariannol. Mae'r cynnydd diweddar mewn cyfraddau llog wedi tynnu sylw at gyfyngiadau'r banciau presennol wrth drosglwyddo codiadau mewn cyfraddau i falansau cwsmeriaid, gan arwain at anfodlonrwydd y cyhoedd.

Mae Banc Israel yn cydnabod digideiddio cyflym yr economi ac yn gweld manteision posibl sicl digidol. Os caiff ei weithredu, nod y banc canolog yw blaenoriaethu preifatrwydd mewn trafodion digidol, gan sicrhau o leiaf yr un lefel o breifatrwydd â dulliau talu digidol presennol.

Er nad yw'r penderfyniad ynghylch sicl digidol wedi'i gwblhau eto, mae Banc Israel wrthi'n archwilio'r posibiliadau ac yn aros ar flaen y gad o ran ymchwil a datblygu CBDC.

