Intel yn Datgelu Thunderbolt 5: Y Genhedlaeth Nesaf o Gysylltedd PC

Mae Intel wedi cyhoeddi Thunderbolt 5, yr iteriad diweddaraf o'i dechnoleg cebl PC, ac mae'n addo cyflawni gwelliannau sylweddol dros ei ragflaenydd. Gyda hyd at dair gwaith lled band Thunderbolt 4, mae Thunderbolt 5 yn cefnogi arddangosfeydd 8K lluosog a monitorau hapchwarae sy'n rhedeg hyd at 540Hz. Ar ben hynny, mae'n cynnig 240 wat o bŵer gwefru.

O'i gymharu â Thunderbolt 4, a ryddhawyd yn 2020 ac a oedd yn ymddangos fel fersiwn wedi'i mireinio o Thunderbolt 3, mae Thunderbolt 5 yn gam mawr ymlaen. Wedi'i adeiladu ar fanyleb USB4 v2, mae'n ymfalchïo mewn cyflymder sylfaenol o 80 Gbps ac yn cefnogi cyflymderau uwch o hyd at 120 Gbps gan ddefnyddio hwb lled band. Mae Thunderbolt 5 hefyd yn gofyn am gefnogaeth ar gyfer sgriniau 6K deuol, yn hytrach na gofyniad Thunderbolt 4 ar gyfer monitorau 4K deuol. O ran pŵer, mae Thunderbolt 5 yn cynnig o leiaf 140 wat o bŵer gwefru, gyda modd 240W mwy pwerus.

Nod Intel gyda thechnoleg Thunderbolt bob amser fu darparu datrysiad cebl sengl ar gyfer anghenion data a phwer. Mae Thunderbolt 5 yn cymryd cam yn nes at y ddelfryd honno, gyda'i bŵer gwefru cynyddol o hyd at 240W. Mae hyn yn golygu y gall rhai gliniaduron hapchwarae a gweithfannau ddibynnu'n llwyr ar Thunderbolt 5 ar gyfer trosglwyddo data a chodi tâl, gan ddileu'r angen am borthladd pŵer ar wahân a lleihau annibendod cebl.

Mae Thunderbolt 5 hefyd yn dod â chefnogaeth ar gyfer safonau DisplayPort 2.1 a PCI Express Gen 4, a fydd yn arbennig o fanteisiol ar gyfer GPUs allanol a storio allanol cyflymach. Yn ogystal, mae lled band cynyddol Thunderbolt 5 yn agor drysau ar gyfer ategolion newydd fel cyflymwyr AI allanol.

Mae Intel yn bwriadu rhyddhau ategolion a PCs Thunderbolt 5 yn 2024, gan gynnig profiad cysylltedd gwell i ddefnyddwyr. Er y byddai llinell amser fwy penodol yn ddefnyddiol, mae'n ddealladwy y gallai Intel fod yn ofalus er mwyn osgoi annog cwsmeriaid i beidio â phrynu systemau yn y cyfamser.

I gloi, mae Thunderbolt 5 yn cynrychioli datblygiad sylweddol mewn cysylltedd PC, gan gynnig lled band cynyddol, cefnogaeth ar gyfer arddangosfeydd 8K lluosog a monitorau hapchwarae cyfradd adnewyddu uwch, a galluoedd codi tâl gwell. Gyda Thunderbolt 5, mae Intel yn gweithio tuag at ei weledigaeth o ateb cebl sengl ar gyfer yr holl anghenion data a phŵer.

