Mae Intel yn Cyhoeddi Thunderbolt 5 gyda Chyflymder a Nodweddion Trawiadol

Mae Intel wedi cyhoeddi manyleb Thunderbolt 5 yn swyddogol, gan addo cyflymder o hyd at 120Gbps, cefnogaeth ar gyfer monitorau hapchwarae 540Hz, a 240 wat o bŵer gwefru. Er bod y fanyleb bellach yn swyddogol, ni fydd ategolion a chyfrifiaduron personol gyda chefnogaeth Thunderbolt 5 ar gael tan 2024.

Wedi'i adeiladu ar USB4 v2, bydd Thunderbolt 5 yn gydnaws â fersiynau blaenorol o Thunderbolt a USB. O'i gymharu â Thunderbolt 4, a oedd yn cefnogi cyflymderau hyd at 40Gbps, gall Thunderbolt 5 drosglwyddo data ar 80Gbps neu hyd at 120Gbps mewn modd Hwb Lled Band. Mae'r modd hwn yn gofyn am arddangosfa lled band uchel, ond mae Thunderbolt 5 yn dal i gefnogi cyflymderau deugyfeiriadol o 80Gbps hebddo.

Mae lled band gwell Thunderbolt 5 yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer tocio gliniaduron i arddangosfeydd lluosog. Mae'n cefnogi monitorau 8K lluosog, tri monitor 4K ar 144Hz (o'i gymharu â dau fonitor 4K wedi'u cyfyngu i 60Hz gyda Thunderbolt 4), ac mae'n cynnig isafswm o dâl 140-wat, gydag uchafswm o 240 wat. Bydd Thunderbolt 5 hefyd yn cefnogi DisplayPort 2.1, gan wella ei alluoedd ymhellach.

Yn ôl Jason Ziller, rheolwr cyffredinol yr adran cysylltedd cleientiaid yn Intel, bydd Thunderbolt 5 yn darparu perfformiad a gallu sy'n arwain y diwydiant ar gyfer cysylltu cyfrifiaduron â monitorau, dociau, storio, a mwy. Mae Microsoft wedi gweithio'n agos gydag Intel i gefnogi USB4 yn Windows, gan sicrhau cydnawsedd â Thunderbolt 5.

Er ein bod yn dal i aros am fanylion ynghylch pa ategolion fydd yn cefnogi Thunderbolt 5, disgwylir y bydd dociau, monitorau a gyriannau storio ymhlith y cyntaf i gynnig cysylltedd Thunderbolt 5 yn 2024.

Ar y cyfan, mae Thunderbolt 5 yn addo gwelliannau sylweddol mewn cyflymder, pŵer gwefru, a chefnogaeth arddangos, gan ei wneud yn ddatblygiad cyffrous i selogion technoleg a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd.

