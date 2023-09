Intel yn Datgelu Thunderbolt 5: Cyflymder Cyflymach a Phrofiad Arddangos Gwell

Mae Intel wedi cyhoeddi manylion yn swyddogol am y cebl Thunderbolt 5 sydd ar ddod, y disgwylir iddo gael ei lansio yn 2024. Nodwedd fwyaf nodedig Thunderbolt 5 yw ei allu i drosglwyddo data ar gyflymder o hyd at 120 gigabits yr eiliad (Gbps), tra ar yr un pryd derbyn data hyd at 40 Gbps. Mae'r nodwedd newydd hon, o'r enw Bandwidth Boost, yn cael ei actifadu pan fydd arddangosfa lled band uchel wedi'i chysylltu â phorthladd Thunderbolt.

O'i gymharu â'i ragflaenydd, Thunderbolt 4, mae Thunderbolt 5 yn cynnig dwywaith y cyflymder, gyda modd rhagosodedig o 80Gbps i'r ddau gyfeiriad. Yn ogystal â'i gyfradd trosglwyddo data cyflymach, mae Thunderbolt 5 hefyd yn cefnogi monitorau 6K deuol, tra bod Thunderbolt 4 yn cefnogi monitorau 4K deuol yn unig.

Bydd Thunderbolt 5 yn gydnaws â fersiynau blaenorol o Thunderbolt ac mae'n seiliedig ar sawl manyleb, gan gynnwys USB-IF USB4 Version 2.0, VESA DisplayPort 2.1, a PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Un o'r datblygiadau allweddol yn Thunderbolt 5 yw ei ddefnydd o dechnoleg signalau modiwleiddio osgled-pwls-3 (PAM-3), sy'n galluogi cyfraddau cloc uwch ac yn gwella perfformiad cyffredinol. Mae Thunderbolt 5 hefyd wedi'i gynllunio i reoli lled band arddangos yn ddeinamig, gan optimeiddio dyraniad lled band yn seiliedig ar ofynion arddangosfeydd unigol.

Mae Intel yn disgwyl i Thunderbolt 4 a Thunderbolt 5 gydfodoli am ychydig flynyddoedd, gyda defnyddwyr prif ffrwd yn mabwysiadu Thunderbolt 4 a chrewyr a gamers yn fabwysiadwyr cynnar Thunderbolt 5. Bydd crewyr yn elwa o gyflymder cynyddol Thunderbolt 5 a galluoedd arddangos gwell, gan ganiatáu iddynt weithio gydag uwch penderfyniadau a monitorau lluosog.

Ar y cyfan, mae Thunderbolt 5 yn addo darparu cyflymderau cyflymach, perfformiad gwell, a phrofiad arddangos uwch. Disgwylir iddo chwyldroi cysylltedd yn y diwydiant cyfrifiaduron personol ac affeithiwr pan gaiff ei ryddhau yn 2024.

