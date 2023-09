Sut i Optimeiddio Storfa ar Ddyfeisiadau MacOS

By

Os ydych chi'n berchen ar MacBook Pro neu MacBook Air gyda storfa gyfyngedig, rydych chi'n gwybod pa mor gyflym y gall y gofod hwnnw lenwi. Fodd bynnag, mae gan MacOS nodwedd adeiledig o'r enw Optimize Storage a all helpu i arbed lle gwerthfawr ar eich gyriant caled. Mae'r nodwedd hon yn gweithio ar y cyd â "Store in iCloud" a "Sbwriel Gwag yn awtomatig," ac mae'n dileu ffilmiau Apple TV a sioeau teledu rydych chi wedi'u gwylio yn awtomatig, yn ogystal â chadw dim ond yr atodiadau e-bost diweddaraf pan fydd gofod storio yn dod yn broblem. .

I alluogi'r nodwedd Optimize Storage ar eich dyfais MacOS, dilynwch y camau hyn:

Sicrhewch fod eich dyfais yn rhedeg MacOS ac yn cael ei diweddaru i'r fersiwn diweddaraf. Agorwch y Gosodiadau System o'r Launchpad neu'r ddewislen. Yn y bar ochr chwith, cliciwch ar "General" ac yna cliciwch ar "Storage." O'r rhestr o opsiynau, cliciwch ar "Optimize" a chadarnhewch eich dewis.

Unwaith y byddwch wedi galluogi Optimize Storage, bydd MacOS yn dechrau rhyddhau lle trwy dynnu data fideo o Apple TV + a chadw dim ond yr atodiadau e-bost diweddaraf. Os ydych chi'n gwylio Apple TV + yn aml neu'n rhentu a phrynu ffilmiau o siop ddigidol Apple, efallai y byddwch chi'n sylwi ar gynnydd sylweddol yn y gofod storio sydd ar gael.

Mae'n hanfodol nodi nad yw'r nodwedd hon yn effeithio ar fideos rydych chi wedi'u lawrlwytho neu eu creu, a gellir ail-lwytho unrhyw sioeau teledu neu ffilmiau rydych chi wedi'u prynu ar unrhyw adeg. Os ydych chi'n brynwr neu'n rhentu cyfryngau fideo yn aml, gall defnyddio'r nodwedd Optimize Storage atal storfa eich dyfais MacOS rhag llenwi'n rhy gyflym.

