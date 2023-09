Yn mudo Eich Data Fitbit i Gyfrif Google

By

Crynodeb: Gan ddechrau yn 2025, bydd yn orfodol defnyddio cyfrif Google gyda Fitbit. Er nad oes rhaid i ddefnyddwyr presennol Fitbit fudo eu data ar unwaith, gallant ddewis gwneud hynny nawr i fanteisio ar y buddion. Mae mudo'ch data Fitbit i gyfrif Google yn caniatáu ar gyfer mewngofnodi sengl ac yn cymhwyso nodweddion preifatrwydd Google i'ch data Fitbit. Mae'n bwysig nodi bod y mudo hwn yn barhaol ac ni ellir ei ddadwneud.

I ddechrau'r broses fudo, sicrhewch fod eich app Fitbit yn cael ei ddiweddaru i'r fersiwn ddiweddaraf. Agorwch yr ap a chwiliwch am anogwr o'r enw “Mae Fitbit yn rhan o Google Family.” Os gwelwch yr anogwr hwn, tapiwch “Cychwyn Arni.” Nesaf, dewiswch eich cyfrif Google o'r rhestr o opsiynau sydd ar gael. Os nad oes gennych gyfrif Google addas, gallwch greu un newydd.

Yn y cam nesaf, adolygwch a chadarnhewch eich gosodiad Fitbit, gan gynnwys eich gwybodaeth proffil a'ch data iechyd a lles. Gallwch ddewis pa ddata rydych am ei fudo. Ar ôl dilysu'ch gwybodaeth, adolygwch sut mae Google yn defnyddio data Fitbit a chytunwch i'r telerau. Bydd gennych hefyd yr opsiwn i gyfrannu eich data iechyd i fentrau ymchwil Google a Fitbit.

Yn ogystal, efallai y byddwch yn dewis cysoni eich data i API Cyswllt Iechyd Google os dymunwch. Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r camau hyn, tap "Done" i orffen y broses mudo. Dylai'r broses gyfan gymryd tua phump i ddeg munud.

Cofiwch, er nad yw'r mudo yn orfodol tan 2025, mae mudo'n gynnar yn caniatáu ichi fanteisio ar fuddion defnyddio cyfrif Google gyda Fitbit. Mae'n werth ystyried a ydych chi'n bwriadu parhau i ddefnyddio dyfeisiau Fitbit neu Pixel Watch yn y tymor hir.

Nodyn: Ni ellir defnyddio data iechyd a lles Fitbit ar gyfer targedu hysbysebion Google fel rhan o delerau rheoleiddio ar gyfer caffael Fitbit gan Google.

Ffynonellau: The Verge