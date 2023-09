Sut i Gael Rhannau Llong yn Starfield

By

Mae rhannau llong yn eitemau hanfodol yn y gêm Starfield gan eu bod yn atgyweirio cyfran sylweddol o gorff eich llong ac yn caniatáu ichi barhau â'ch archwiliadau. Fodd bynnag, oherwydd eu màs o 10.00 yr un, dim ond nifer gyfyngedig o'r rhannau hyn y gallwch chi eu cario wrth fentro. Felly, mae'n bwysig gwybod sut i gael mwy ohonynt.

Mae yna sawl ffordd o gaffael rhannau llong yn Starfield. Yn gyntaf, gallwch eu prynu gan wahanol werthwyr a siopau. Bydd y rhannau hyn fel arfer yn ymddangos ar frig eu rhestr o nwyddau neu'n agos ato oherwydd eu harwyddocâd. Mae rhai lleoliadau hysbys lle gallwch brynu rhannau llong yn cynnwys Jemison Mercantile yn New Atlantis, Newill's Goods in Neon, a Shepherd's General Store yn Akila. Yn ogystal, mae ciosgau Awdurdod Masnach, llongau masnach, a siopau hefyd yn ffynonellau dibynadwy ar gyfer prynu rhannau llongau. Gall darpar werthwyr eraill gario rhannau llong, felly mae'n werth gwirio gyda nhw os ydych chi mewn angen.

Yn ogystal â phrynu rhannau llong, gallwch hefyd ddod o hyd iddynt wrth archwilio ac ysbeilio. Cadwch lygad am gynwysyddion storio ysbeidiol, oherwydd gallant gynnwys rhannau llong. Weithiau, efallai y byddwch chi'n baglu ar rannau llong ar hap wrth chwilio trwy'r cynwysyddion hyn. Yn ogystal, gall llongau sydd wedi'u dinistrio hefyd gynhyrchu rhannau o longau. Er na fyddant bob amser yn eu gollwng, mae'n dal yn werth gwirio pob llong sy'n cwympo. Mae llongau Crimson Fleet, yn arbennig, yn fwy tebygol o ollwng rhannau llongau.

Os dewch chi ar draws llong garfan gyfeillgar sy'n ymladd cŵn, mae gennych gyfle i ofyn am “rai rhannau atgyweirio ychwanegol” fel gwobr am eu hachub. Mae hon yn ffordd wych o gael rhannau llong am ddim, gan y bydd y rhan fwyaf o longau'n fodlon darparu rhai i chi.

Cofiwch, yn ogystal â'r dulliau hyn, gallwch hefyd dalu am atgyweirio llongau trwy siarad â Thechnegydd Gwasanaethau Llongau mewn cilfach ddocio mewn dinas neu yn adeilad y Gwasanaethau Llongau.

Cadwch stoc dda o rannau llong i sicrhau bod eich llong yn aros yn y cyflwr gorau wrth i chi archwilio rhannau helaeth o Starfield. Antur hapus!

Ffynonellau:

- Dim