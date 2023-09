Rhaglen Breswyl Ffasiwn Ddigidol Newydd yn Grymuso Artistiaid yn Ecosystem Web3

By

Mae’r rhaglen Breswyl Ffasiwn Ddigidol gyntaf, a grëwyd gan Draup, Vertical, a Lens Protocol, wedi cyhoeddi ei 26 ymgeisydd buddugol cyntaf. Nod y rhaglen yw grymuso dylunwyr digidol presennol a newydd-ddyfodiaid fel ei gilydd trwy ddarparu hyfforddiant am ddim dros gwrs chwe wythnos. Mae'r gweithdai'n ymdrin â phynciau amrywiol, gan gynnwys esblygiad ffasiwn digidol, creu tecstilau digidol, realiti estynedig (AR), a gemau. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd trigolion yn gweithio ar brosiect terfynol i'w arddangos ym mis Hydref.

Mae Vertical, curadur celf ac ymgynghoriaeth seiliedig ar blockchain, wedi cynnal gweithdai yn ymwneud â Web3 a chelf yn flaenorol ond mae bellach yn canolbwyntio ar ffasiwn digidol am y tro cyntaf. Mae'r sylfaenydd a'r Prif Swyddog Gweithredol Micol Ap yn esbonio bod llawer o artistiaid a chrewyr sy'n dod i mewn i'r gofod yn ei chael hi'n anodd llywio'r dechnoleg a'i hymgorffori yn eu harferion. Felly, penderfynwyd creu rhaglen wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer ffasiwn ddigidol.

Mae cwmnïau sy'n buddsoddi yn yr artistiaid hyn yn deall bod eu llwyddiant yn hollbwysig i ddyfodol y diwydiant. Er enghraifft, mae gan Epic Games, perchennog Fortnite, gronfa i wobrwyo crewyr dawnus. Mae gan Syky ac Adidas hefyd drefniadau ar waith i gynhyrchu refeniw o werthiant ffasiwn digidol a grëwyd gan eu hartistiaid. Mae'r buddsoddiadau hyn nid yn unig yn ei gwneud yn haws i brynu a gwisgo ffasiwn digidol ond hefyd yn cyfrannu at ei dderbyn yn ehangach.

Mae'r rhaglen nid yn unig yn darparu hyfforddiant ond hefyd yn meithrin ymdeimlad o gymuned ymhlith cyfranogwyr. Mae Ap yn pwysleisio pwysigrwydd cefnogaeth pan fo'r byd yn feirniadol o'r hyn maen nhw'n ei wneud. Y nod yw ysbrydoli a chodi artistiaid yn ecosystem Web3, lle mae cysyniadau fel y metaverse a Web3 wedi gweld dirywiad mewn teimlad cyhoeddus. Trwy addysgu a grymuso artistiaid, mae'r cwmnïau hyn yn gweithio'n ddiwyd i ddod â ffasiwn digidol i'r brif ffrwd.

