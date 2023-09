Digwyddiad Lansio iPhone sydd ar ddod Apple a'i Effaith Bosibl ar Berfformiad Stoc

Disgwylir i Apple ddadorchuddio ei fodel iPhone diweddaraf, yr iPhone 15, yn ei ddigwyddiad lansio hynod ddisgwyliedig, “Wonderlust.” Yn hanesyddol, mae stoc Apple yn tueddu i berfformio'n well yn y chwe mis yn dilyn lansiad iPhone. Fodd bynnag, o fewn mis i dri mis yn dilyn y digwyddiad, mae'r stoc yn symud yn unol â'r farchnad, yn ôl dadansoddwr Morgan Stanley, Erik Woodring. Er gwaethaf y duedd gadarnhaol hon, mae stoc Apple wedi wynebu heriau mewn sesiynau diweddar oherwydd adroddiadau bod Tsieina yn gwahardd defnyddio iPhones mewn asiantaethau'r llywodraeth a mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Mae'r heriau hyn, ynghyd â chefndir macro-economaidd gwannach ac arafu gwariant defnyddwyr, wedi cyfrannu at ostyngiad o 4.4% yng nghyfranddaliadau Apple y mis hwn.

Mae dadansoddwyr yn cadw llygad barcud am unrhyw effaith ar y galw o gynnydd mewn prisiau posibl ar gyfer modelau iPhone 15 Pro. Mae dadansoddwr Barclays, Tim Long, yn rhagweld y bydd yr unedau a werthir yn dod i'r wyneb, yn enwedig oherwydd cynnydd mewn prisiau gwerthu cyfartalog yn erbyn hinsawdd economaidd gyffredinol wannach. Mae disgwyliadau Wall Street ar gyfer iPhone eleni yn cynnwys mân ddiweddariadau fel prosesydd mewnol wedi'i adnewyddu, ffrâm, porthladdoedd USB-C, a chamera, batri a phrosesydd o bosibl wedi'u huwchraddio ar gyfer y modelau Pro. Disgwylir i'r Apple Watch hefyd dderbyn batri gwell a lliwiau band newydd.

Gyda'r posibilrwydd o godiadau pris ar gyfer modelau Pro, mae rhai dadansoddwyr yn rhagweld hwb yn amcangyfrifon refeniw iPhone. Mae Angelo Zino o CFRA yn awgrymu y gallai codi prisiau gynyddu amcangyfrifon refeniw o 6% i 8%. Er gwaethaf dyfalu ynghylch cynnydd posibl mewn prisiau a diffyg ffactor “wow” yn lansiad cynnyrch eleni, mae ansawdd adeiladu cyson Apple, diweddariadau meddalwedd, ac enillion cyfran o'r farchnad wedi'u cydnabod gan ddadansoddwyr fel ffactorau sy'n cyfrannu'n gadarnhaol.

Wrth ystyried yr effaith ar gyfranddaliadau Apple, mae'n bwysig nodi bod tueddiadau hanesyddol yn awgrymu cyfnod gwannach o bosibl o'n blaenau, gyda newyddion diweddar allan o Tsieina ac arwyddion o leddfu gwariant defnyddwyr. Mae Woodring Morgan Stanley yn nodi bod digwyddiadau lansio Apple yn aml yn arwain at senario “gwerthu'r newyddion”, gyda chyfranddaliadau'n tanberfformio o tua 15 pwynt sylfaen ar ddiwrnod y lansiad ac yn aros yn unol â'r farchnad yn yr un i dri mis dilynol. Fodd bynnag, mae data'r gorffennol hefyd yn dangos bod cyfrannau Apple wedi perfformio'n well na'r farchnad bron i 14% ar gyfartaledd yn y tri mis yn arwain at lansiad, a bron i 19% yn y chwe mis blaenorol. Mae hyn yn dangos er y gallai fod perfformiad tymor byr gwannach, gallai buddsoddwyr sy’n dal gafael weld cyfranddaliadau’n perfformio’n well na 8% ar gyfartaledd yn y chwe mis ar ôl y digwyddiad.

Wrth edrych ymlaen, mae Wall Street yn gweld rhagolygon hirdymor cadarnhaol ar gyfer cyfranddaliadau Apple, ond gallai gymryd amser i'r gwyntoedd cynffon hyn ddod i'r fei. Mae'n hanfodol ystyried effaith bosibl amcangyfrifon o ochr brynu isel a disgwyliadau ar gyfer llwythi gwastad ar berfformiad stoc eleni. Er bod prisiad stoc Apple yn parhau i fod yn uchel o'i gymharu â lefelau hanesyddol, mae yna ffactorau fel galw pent-up a chymariaethau hawdd o flwyddyn i flwyddyn sy'n gosod Apple ar gyfer perfformiad gwell yn y flwyddyn newydd.

Ffynonellau:

– dadansoddwr Morgan Stanley, Erik Woodring

– Dadansoddwr Barclays, Tim Long

– dadansoddwr CFRA Angelo Zino

– dadansoddwr Jefferies Andrew Uerkwitz

- Bernstein (data wedi'i ddadansoddi)

- Cynhadledd Datblygwyr Byd-eang Apple