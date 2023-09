Cyfranddalwyr Apple yn Gobeithiol ar gyfer Lansio iPhone 15 Ynghanol Pryderon Tsieina

By

Gyda digwyddiad lansio cynnyrch blynyddol Apple ym mis Medi ar y gorwel, mae buddsoddwyr yn aros yn eiddgar am ddadorchuddio'r iPhone 15 hynod ddisgwyliedig. Fodd bynnag, mae pryderon am Tsieina wedi taflu cysgod dros stoc y cawr technoleg yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae adroddiadau am waharddiad posib ar weithwyr y llywodraeth rhag defnyddio iPhones a dyfeisiau eraill â brand tramor yn y gwaith yn Beijing wedi achosi peth ansicrwydd.

Er gwaethaf y pryderon hyn, roedd stoc Apple wedi bod yn perfformio'n dda cyn y newyddion o Tsieina. Ar ôl ergyd fer ar enillion chwarterol ym mis Awst, cynyddodd y stoc dros 9% yn yr wythnosau'n arwain at Fedi 5ed. Yn hanesyddol, mae'r cyfnod sy'n arwain at ddigwyddiad cynnyrch blynyddol Apple wedi bod yn bullish ar gyfer cyfranddaliadau'r cwmni, yn enwedig ers 2016 pan ddechreuodd Apple berfformio'n well na'r S&P 500.

Wrth edrych yn ôl ar berfformiad Apple yn y blynyddoedd blaenorol, gwelwn record gymysg. Yn 2016, roedd y stoc yn masnachu'n fflat cyn neidio bron i 7% yn dilyn y digwyddiad cyfryngau. Yn 2017, roedd cyfranddaliadau yn ymylu’n is cyn ymchwydd i ddiwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, gwelwyd dirywiad yn 2018 ar ôl y digwyddiad, tra bod 2019 a 2020 wedi profi enillion sylweddol. Yn 2021, gostyngodd y stoc cyn ralïo ar ôl y digwyddiad, ac yn 2022, fe faglodd yn y canlyniad.

Disgwylir i lansiad cynnyrch eleni, y cyfeirir ato fel “Wonderlust,” gynnwys cyflwyniad gan y Prif Swyddog Gweithredol Tim Cook o bencadlys Apple yn Cupertino, California. Nid yw'r newyddion diweddar ynghylch y gwaharddiad posibl ar ddefnyddio iPhone gan weithwyr llywodraeth Tsieineaidd ond wedi cynyddu'r disgwyliad ar gyfer y digwyddiad.

Er bod stoc Apple wedi dioddef colledion yr wythnos diwethaf, mae llawer o ddadansoddwyr o'r farn bod y gwerthiant wedi'i orchwythu. Mae Wedbush Securities, er enghraifft, yn credu bod enillion cyfran Apple yn y farchnad ffonau smart Tsieineaidd yn gorbwyso effaith bosibl gwaharddiad y llywodraeth. Mae Goldman Sachs yn amcangyfrif y byddai gwaharddiad o'r fath yn effeithio ar oddeutu 7.5% o boblogaeth gyflogedig Tsieina ac yn cael effaith o 1% ar refeniw Apple.

Mae Jim Cramer, buddsoddwr amlwg, yn parhau i sefyll wrth ei farn optimistaidd ar Apple, gan nodi bod defnyddwyr Tsieineaidd yn dal i brynu cynhyrchion Apple. Er gwaethaf pryderon am China, mae cyfranddalwyr Apple yn parhau i fod yn obeithiol ar gyfer lansiad iPhone 15 ac yn aros yn eiddgar am y cyhoeddiad.

