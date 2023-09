Rhagolwg Ymarferol o Forza Motorsport: Beth i'w Ddisgwyl

Crynodeb: Ar ôl bwlch o chwe blynedd, mae Forza Motorsport o'r diwedd yn dychwelyd gyda rhandaliad newydd i'w ryddhau ar Hydref 10, 2023. Mae'r rhagolwg gameplay yn rhoi cipolwg ar y nodweddion a'r gwelliannau newydd y gall chwaraewyr eu disgwyl. Mae'r rhagolwg yn canolbwyntio ar y cyflwyniad cychwynnol y gellir ei chwarae, sy'n cynnwys E-Ray Chevrolet Corvette a'r Cadillac V-Series.R, yn ogystal â'r gyfres diwtorial tair ras. Mae'r gameplay yn arddangos traciau newydd, gan gynnwys cylched Hakone, ac yn tynnu sylw at y graffeg gwell a'r sylw i fanylion. Un newid nodedig yw'r ymagwedd newydd at y modd gyrfa, gydag uwchraddiadau'n cael eu datgloi gan ddefnyddio 'Pwyntiau Car' a enillwyd trwy gameplay yn hytrach na'u prynu gyda chredydau. Mae'r rhagolwg hefyd yn sôn am ychwanegu sesiynau ymarfer a micro-sectorau ar y cylchedau, gan ddarparu profiad rasio mwy trochi a heriol. Gall chwaraewyr hefyd ddewis eu man cychwyn ar y grid, gan ganiatáu ar gyfer profiad rasio personol. Daw'r erthygl i ben trwy sôn bod y rhagolwg yn gyfyngedig i'r gyfres diwtorial, felly nid yw agweddau eraill ar y gêm, megis aml-chwaraewr a chwarae rhydd, wedi'u trafod eto.

Diffiniadau:

- Forza Motorsport: cyfres gêm fideo efelychu rasio boblogaidd a ddatblygwyd gan Turn 10 Studios ac a gyhoeddwyd gan Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray: car chwaraeon gyriant pob olwyn hybrid a gynhyrchwyd gan Chevrolet, yn cael ei gynnwys fel un o'r ceir clawr yn Forza Motorsport.

– Cadillac V-Series.R: car rasio prototeip chwaraeon a gynhyrchwyd gan Cadillac, sy'n adnabyddus am ei berfformiad a'i lwyddiant mewn rasys fel 24 Hours of Le Mans.

- Cylchdaith Hakone: trac ffuglen wedi'i leoli yn Japan, a gyflwynwyd yn y Forza Motorsport newydd.

- Pwyntiau Car: arian cyfred a enillir trwy gameplay yn Forza Motorsport, a ddefnyddir i ddatgloi uwchraddiadau ar gyfer ceir unigol.

Ffynonellau:

—Luc Reilly. “Forza Motorsport - Rhagolwg Ymarferol Medi 2023.” IGN.