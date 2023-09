Deddfwyr Gweriniaethol yn Cyflwyno Bil i Rhwystro Arian Digidol y Banc Canolog

Nid yw deddfwyr Gweriniaethol yn yr Unol Daleithiau wedi gwastraffu unrhyw amser wrth ddod â deddfwriaeth i lawr y Tŷ gyda'r nod o rwystro cyflwyno arian cyfred digidol banc canolog (CBDC). Bydd Chwip Mwyafrif y Tŷ Tom Emmer yn ailgyflwyno Deddf Gwrth-Wyliadwriaeth Arian Digidol y Banc Canolog, sy'n anelu at atal y Gronfa Ffederal a'i aelod-fanciau rhag cyhoeddi fersiwn ddigidol o'r ddoler a'i defnyddio i weithredu polisi ariannol.

Mae CBDCs wedi dod yn boblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda chymaint â 130 o wledydd, yn cynrychioli 98% o'r economi fyd-eang, yn archwilio fersiynau digidol o'u harian cyfred. Fodd bynnag, maent yn ddadleuol ymhlith selogion crypto a cheidwadwyr oherwydd, yn wahanol i cryptocurrencies traddodiadol, mae CBDCs yn sefydlu cyswllt ariannol rhwng dinasyddion preifat a'r llywodraeth.

Un o'r prif bryderon yw y gall llywodraethau ddefnyddio CBDCs i gael mynediad dilyffethair at ddata ariannol dinasyddion preifat, gan arwain at bryderon ynghylch gwell gwyliadwriaeth. Mae beirniaid yn dadlau bod y mynediad posibl at ddata defnyddwyr a’r defnydd a wneir ohonynt yn drech na’r manteision o gostau trafodion isel a mwy o gynhwysiant ariannol.

Mae gweinyddiaeth Biden wedi nodi nad oes unrhyw gynlluniau i gyhoeddi CBDC, ond mae deddfwyr GOP yn parhau i fod yn amheus oherwydd y camau eginol a gymerwyd gan y Gronfa Ffederal, megis ymchwil a rhaglenni peilot, i archwilio'r posibilrwydd o weithredu CBDC.

Mae bil wedi’i ddiweddaru gan Chwip Mwyafrif y Tŷ Tom Emmer yn ceisio mynd i’r afael â’r dirwedd polisi asedau digidol esblygol. Mae'n cyflwyno gwaharddiad ar "CBBCs canolradd", a gyhoeddir gan y Gronfa Ffederal ond a reolir gan fanciau manwerthu a sefydliadau ariannol eraill yn lle'n uniongyrchol gan y Ffed. Dyma'r model y mae Tsieina yn ei ddefnyddio ar gyfer ei yuan digidol.

Mae'r bil hefyd yn dileu darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Ffed adrodd am raglenni neu astudiaethau peilot CBDC i'r Gyngres, gan fod y materion hyn yn cael sylw mewn biliau ar wahân. Er nad yw deddfwriaeth gwrth-CBDC yn debygol o basio eleni oherwydd rheolaeth Ddemocrataidd ar y Senedd a'r Tŷ Gwyn, mae cefnogwyr y bil yn gobeithio codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o anfanteision posibl CBDCs.

Daw’r bil wedi’i ddiweddaru cyn gwrandawiad gan is-bwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ ar CBDCs, a disgwylir i Gadeirydd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Gary Gensler dystio am ei ddull o reoleiddio asedau digidol o flaen Pwyllgor Bancio’r Senedd.