Gall Tanysgrifwyr Google Fi Wireless Unlimited Plus Nawr Reoli Perk Google One

Mae Google Fi yn gwneud newidiadau i sut mae tanysgrifiadau Google One yn cael eu rheoli ar gyfer ei danysgrifwyr cynllun Unlimited Plus. Bydd y cludwr nawr yn caniatáu i danysgrifwyr reoli eu tanysgrifiad Google One yn uniongyrchol o dudalen cyfrif Fi ac apiau symudol. Bydd y profiad mwy integredig hwn yn dechrau cael ei gyflwyno ar 25 Medi.

Yn flaenorol, roedd unrhyw uwchraddio i danysgrifiadau Google One yn cael eu bilio yn annibynnol ar y gwasanaeth diwifr. Fodd bynnag, gan ddechrau gyda'r datganiad bilio Fi nesaf ar ôl Medi 25, bydd unrhyw uwchraddiadau i danysgrifiad Google One y tu hwnt i'r 100GB sydd wedi'i gynnwys yn cael eu bilio i'r cyfrif Fi.

Mae'n bwysig nodi y gall tanysgrifwyr dderbyn hysbysiad camarweiniol sy'n dweud bod eu tanysgrifiad Google One wedi'i ganslo. Fodd bynnag, neges system awtomataidd yn unig yw hon y gellir ei hanwybyddu. Bydd tanysgrifiad Google One yn ailddechrau'n awtomatig trwy Fi heb golli unrhyw storfa neu ymyrraeth.

Bydd gan danysgrifwyr ac aelodau cynllun sy'n gadael Google Fi gyfnod gras o 7 diwrnod pan fyddant yn gallu ail-danysgrifio i Google One heb golli unrhyw wasanaeth. Mae'n werth nodi hefyd nad oes unrhyw newidiadau i'r 100GB o storfa Google One sydd wedi'i gynnwys yng nghynllun Fi's Unlimited Plus.

Nod y newidiadau hyn yw darparu profiad mwy di-dor ac integredig i danysgrifwyr Google Fi Wireless Unlimited Plus. Trwy ganiatáu iddynt reoli eu tanysgrifiad Google One yn uniongyrchol o dudalen cyfrif Fi, mae'n symleiddio'r broses filio ac yn sicrhau mynediad di-dor i storfa cwmwl.

– Google One: Gwasanaeth tanysgrifio storfa Google sy'n darparu storfa cwmwl ychwanegol ar gyfer cynhyrchion Google.

– Google Fi: Gweithredwr rhwydwaith rhithwir symudol Google (MVNO) sy'n cynnig cynlluniau ffôn diwifr.